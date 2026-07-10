中日が9点差で広島に10-1と快勝

先発投手：中日の大野雄大は7回1失点の好投（3安打4奪三振）、広島の森下暢仁は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が1点を追加 4回表：広島が1点を追加 4回裏：中日が3点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打、2得点の活躍、中日のM.サノーが1本塁打、2得点の活躍、中日の岡林勇希が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17