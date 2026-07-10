中日が9点差で広島に10-1と快勝

先発投手：中日の大野雄大は7回1失点の好投（3安打4奪三振）、広島の森下暢仁は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が1点を追加 4回表：広島が1点を追加 4回裏：中日が3点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打、2得点の活躍、中日のM.サノーが1本塁打、2得点の活躍、中日の岡林勇希が2打点の活躍。

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