楽天、ソフトバンクに4-2で勝利

先発投手：楽天は早川隆久が6回3失点の好投（6安打4奪三振）、ソフトバンクの大津亮介は7回3失点 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが1点を追加 2回表：楽天が1点を追加 4回表：楽天が1点を追加 注目選手：ソフトバンクの周東佑京が2打点、3安打の活躍、楽天のC.マッカスカーが3本塁打、4打点、3安打、3得点の活躍、楽天の辰己涼介が1本塁打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17