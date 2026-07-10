ロッテ、3点リードで後半戦へ

オリックスは先制を許すも3回までに逆転に成功。しかし、2回に2点、6回に一挙4点を奪ったロッテが4-7とリードを広げた。オリックス森は本塁打含む2打点、ロッテ藤原は3安打2打点、山口も2打点と打線が活発だ。

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