ＤｅＮＡ、終盤で逆転し6回終了でリード

巨人打線が1回に4点先制も、ＤｅＮＡが2点、2回に1点と追い上げる。6回裏に怒涛の5得点で一気に試合をひっくり返し、6-8とリードを奪った。巨人のダルベックは1発4打点と活躍したが、ＤｅＮＡ打線が繋いだ。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑 敏郎 6(捕)松尾 汐恩 7(中)蝦名 達夫 8(遊)石上 泰輝 9(投)尾形 崇斗

巨人: 1(遊)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(右)知念 大成 7(三)リチャード 8(二)門脇 誠 9(投)Ｆ・ウィットリー

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