ＤｅＮＡ、終盤で逆転し6回終了でリード

巨人打線が1回に4点先制も、ＤｅＮＡが2点、2回に1点と追い上げる。6回裏に怒涛の5得点で一気に試合をひっくり返し、6-8とリードを奪った。巨人のダルベックは1発4打点と活躍したが、ＤｅＮＡ打線が繋いだ。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)筒香　嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑　敏郎 6(捕)松尾　汐恩 7(中)蝦名　達夫 8(遊)石上　泰輝 9(投)尾形　崇斗

巨人: 1(遊)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(右)知念　大成 7(三)リチャード 8(二)門脇　誠 9(投)Ｆ・ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17