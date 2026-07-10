オリックスとロッテ、3回終え同点

オリックスが3回表に2点を追加し、3-3の同点に追いついた。1回裏にロッテが先制、2回にオリックスが追いつくも、ロッテが勝ち越したが、序盤を終えて互いに譲らない展開。森友（オ）は本塁打、2打点。藤原（ロ）、西川（ロ）も打点を挙げた。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(指)山口 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(中)愛斗 7(三)池田 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)廣池

オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(指)森友 5(二)太田 6(遊)紅林 7(三)宗 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)田嶋大

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17