オリックスとロッテ、3回終え同点
オリックスが3回表に2点を追加し、3-3の同点に追いついた。1回裏にロッテが先制、2回にオリックスが追いつくも、ロッテが勝ち越したが、序盤を終えて互いに譲らない展開。森友（オ）は本塁打、2打点。藤原（ロ）、西川（ロ）も打点を挙げた。
【スタメン】
ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(指)山口 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(中)愛斗 7(三)池田 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)廣池
オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(指)森友 5(二)太田 6(遊)紅林 7(三)宗 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)田嶋大
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|76
|41
|34
|1
|.547
|-
|2
|巨人
|77
|40
|35
|2
|.533
|1
|3
|ヤクルト
|77
|39
|37
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|78
|32
|43
|3
|.427
|9
|5
|広島
|75
|30
|41
|4
|.423
|9
|6
|中日
|79
|30
|48
|1
|.385
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17