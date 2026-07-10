元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が3日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画「【徹底討論】中日ファンからの洗礼で谷繁がタジタジ!?」に出演。中日の鵜飼航丞や石川昂弥が控えに回っている理由を解説した。

谷繁元信氏

鵜飼航丞や石川昂弥が控えに回っている理由

この動画では、ゲストに熱狂的な中日ファンとして知られる「限界中日ファン」氏を迎え、ファン目線の質問に谷繁氏が答える対談企画を実施。その中で、将来のチームの軸として期待されながらもスタメンを外れる機会の少なくない鵜飼や石川らの起用法について、疑問を投げかけられる場面があった。

率直な問いかけに対し、谷繁氏は「こうやって第三者的に見ると『なぜだ?』っていうところも生まれてくるのはもう当たり前」とファンの心理に理解を示した上で、「そこはね、ベンチとしてはよかれと思ってやってることなのね」と説明した。

さらに谷繁氏は「個人的な考えとして」と前置きしながら、「今言ってくれた鵜飼、石川はまだ信頼がない。全体的にね。まだ荒さがあるし、ずっと使っていこうっていうものを見せてくれてないところが首脳陣は感じるんだと思う」とコメント。高いポテンシャルを発揮する場面はありつつも、レギュラーとして起用し続けるには確実性や安定感に欠ける部分があり、そこが首脳陣としてまだ信頼を置ききれない要因になっているのではないかと語った。

続けて、谷繁氏は「だから外したり、分かんないけど、もしかしたら2人が打てそうな、『あ、このピッチャーだったらちょっとイケそうだ』っていう時に使ってあげてるとかね」「何か理由があると思うのね」とベンチの意図を推察。

その上で、谷繁氏は「一番いいのは彼らが『いや、こいつら、もう外せない』っていう選手になってくれるのが一番なのよ。 だからまだ彼らがそこまでの選手になってないっていうことは言えると思う」と、両選手のさらなる猛アピールと成長に期待を寄せていた。