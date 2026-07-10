Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026」の模様が、WOWOWで8月22日・23日の2日間にわたって放送・配信される。

「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026」

「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げたイベント。多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新たなエンタテインメントショーとして、同年に初開催された。

2026年は、6月10日・11日の2日間にわたり、神奈川・Kアリーナ横浜で開催。WOWOWでは、その模様をDAY-1、DAY-2として放送・配信することがすでに発表されていたが、今回、詳細な放送・配信日時が決定した。

8月22日18時から放送・配信されるDAY-1には、Mrs. GREEN APPLEのほか、AI、asmi、超ときめき宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERが出演。

翌23日18時からのDAY-2には、Mrs. GREEN APPLEに加え、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSが登場する。なお、マキシマム ザ ホルモンのライブ演奏シーンは放送・配信されない。

各日ともに、ジャンルや世代を超えたアーティストが集結。WOWOWライブで放送されるほか、WOWOWオンデマンドでも配信され、放送・配信終了後から1週間のアーカイブ配信も予定されている。