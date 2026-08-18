宝塚歌劇団元トップスターの礼真琴がナビゲートするWOWOWの音楽番組『礼真琴 CROSS HAUS(クロス ハウス)』が、9月12日(22:00～)にWOWOWプライムで放送、WOWOWオンデマンドで配信をスタート(※毎月放送・配信予定)。初回ゲストとして、平原綾香とCrystal Kayが出演する。

同番組は、卓越した歌唱力と表現力を持つ礼が、毎回多彩なゲストと音楽やトークで“クロス”していくもの。初回では、それぞれ異なる個性を持つ2人の歌姫と、礼がデュエットを繰り広げる。

平原綾香と「Jupiter」「JOYFUL, JOYFUL」

平原とのステージでは、代表曲「Jupiter」と「JOYFUL, JOYFUL」をデュエット。互いの個性を重ね合わせたパフォーマンスを披露する。

一方、Crystal Kayとは「幸せって。」と「恋におちたら」をメドレー形式でデュエット。2人の歌声によるハーモニーでステージを彩る。

ソロ歌唱のコーナーもあり、礼は椎名林檎の「人生は夢だらけ」を披露。平原は自身のサックス演奏とともに「虹の向こうへ」、Crystal Kayは「Only One」を歌う。

(左から)礼真琴、Crystal Kay

Crystal Kay「ファーストデートみたいでした(笑)」

音楽だけでなく、トークパート「CROSS QUESTION」では、礼とゲストがお互いに話してみたいテーマについて語り合う。歌唱時とは異なる和やかな雰囲気の中、それぞれのお茶目な一面ものぞかせる。

収録を終えた平原は、礼について「何といっても礼さんの性格の良さが声にも、歌い方にも出ているなと思いました」と印象をコメント。番組についても、礼の「器の大きさ」が表れているとして、「私も自分らしくいられました」と振り返った。

Crystal Kayも、礼とのデュエットについて、自身の楽曲を礼が「自分のものにしてくれていて、それがすごくうれしかった」と感想を語り、互いに楽しみながら歌うことで「まさに“クロス”しているような感覚になりました」と表現した。

さらにトークについては、「お互いのヒストリーを聞いたり、なんだかファーストデートみたいでした(笑)」と明かし、「トークも含めてデートを覗き込んでいる感じで楽しんでもらえたらうれしいです」と呼びかけている。