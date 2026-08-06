歌手の手越祐也が開催している8度目の全国ソロツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2026 SUPER STAR」から、9月12日に東京・Shibuya LOVEZで行われるファイナル公演が、WOWOWで独占生中継される。

『生中継! 手越祐也 LIVE TOUR 2026 SUPER STAR FINAL』として、同日18時30分からWOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信。放送・配信終了後から2週間のアーカイブ配信も実施される。

手越祐也

8度目の全国ソロツアー、その集大成を生中継

同ツアーは、6月3日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演からスタート。2020年にソロアーティストとしての活動を始めた手越は、2021年に初のライブツアー、2022年に初の全国ツアーを開催し、2023年にはオーケストラを迎えたシンフォニックコンサートにも挑戦してきた。

2026年も、東京と京都でシンフォニックコンサートを開催した後、ほぼ間を置かずに今回の全国ツアーへ。切れ味のあるパフォーマンスと歌唱力を磨き続けてきた手越が、ツアーファイナルで“SUPER STAR”として放つ現在の輝きを届ける。

会場となるShibuya LOVEZは、6月にオープンしたばかりの新たなライブ会場。手越がそのステージでどのようなパフォーマンスを見せるのか、注目が集まる。

前夜には昨年のツアーファイナルも

生中継前日の9月11日19時からは、『手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END TOUR FINAL』をWOWOWライブで放送し、WOWOWオンデマンドで配信する。

同公演は、手越が初のベストアルバムを携えて開催した全国ツアーのファイナルとして、2025年9月15日に東京・立川ステージガーデンで収録されたもの。今回のリピート放送・配信でも、終了後から2週間のアーカイブ配信が用意される。

WOWOWでは、2025年と2026年のツアーファイナルを「手越祐也 2夜連続特集」として編成。2つのステージを通じて、ソロアーティストとして進化を続ける手越の多彩な魅力を届ける。