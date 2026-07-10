止まらない円安。高騰する航空券。ハワイに行きたい気持ちは山々なのに、現実の壁はあまりにも高い。せめて気分だけでも南国を味わいたい……。この夏、そんな我々の救世主となるのが「ゼッテリア」だ。

7月15日からスタートする「ハワイアンフェア」、一足先に主役級の2品を実食してきたのだが……これがまたナイス&アロハな完成度。一口頬張れば、そこはもはやワイキキビーチである。ってことで、至高の新バーガーの魅力をレポート〜!

ゼッテリア「ハワイアンフェア」開幕! 主役2種を実食

まずはこちら、ハワイの定番料理をバーガーで再現した「ロコモコチーズバーガー」(580円)。

ビーフ100%のパティに、とろ～り半熟風たまご。そこにゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザンの4種をブレンドした特製チーズソースが流し込まれている。

ざっと中身を見てみると……

こんな感じ。ふむ……とりあえず、チーズがたっぷり入っていることは目視で確認できる。

持ち上げてみると、結構ずっしり重い。いいね〜。それではさっそく、いただきます!

うっ……うめぇッ……!! これは……おいおい、マジか……。想像の5倍くらい濃厚だし、めちゃくちゃウマい。好みド真ん中の味なんだが……?

ジューシーなパティの肉汁が口の中に溢れ、そこにチーズのとろとろと卵黄のとろとろが合流。超濃厚な旨味の沼に、脳汁まで噴き出してくる感覚だ。わかりやすいよう、あえて雑に例えれば、“めっちゃ豪華で贅沢なアレンジチーズバーガー”っていう感じ。

この濃厚さをまとめ上げているのが、甘辛いロコモコソースなのだろう。めちゃくちゃ癖になる、なかなかジャンクな味わい。正直、ハワイアンフード店で食べる本家のロコモコプレートを上回っているんじゃないか……と思えるほど、バーガーとしての一体感がある。これは間違いなくリピ確定。ヤバ〜、うまぁ〜。

続いては、夏らしさ全開の「BBQパインビーフバーガー」(620円)。

こちらはビーフ100%パティに、鉄板で香ばしく焼かれたパイナップルをトッピング。さらに自社製ベーコン、4種のチーズソース、そしてスモーキーなBBQソースを合わせた豪華な一品だ。

酢豚やピザなど、パイナップルを料理に使うことを忌み嫌う風潮もなくはない。故に、注文する・しないは分かれそうな商品ではある。が、個人的にはまったく抵抗がないどころか、むしろ好き。

さて、一体どんな化学反応を生んでいるのかと期待しつつ食べてみると……

パイナッポ〜〜〜ゥ!!!! ウマいじゃん! やっぱりウマいんじゃん!! 気分は一気にハワイじゃん!!!!

焼いたパインの甘みが、フルーティーかつスモーキーなBBQソースと混ざり合い、これまでにない異国情緒を醸成。パインのジューシーな酸味が肉の旨味をグッと引き立てる。このハーモニーと、普段のハンバーガーとは全く異なるエキゾチックな風味。これはパンチがあってめちゃくちゃいい……!

食感のコントラストも特筆に値する。ふっくらしたバンズのなかで、クラッシュされたオニオンとピクルスがシャキシャキと小気味よいアクセントを刻む。パインのおかげで後味は驚くほど爽やか。暑い夏、これほど食欲をそそる組み合わせがあるだろうか。

願わくば、食事の具材としてのパイナップルを警戒する人ほど味わってみてほしい。ガチなハワイフードだと思えば、普通に楽しめるんじゃないか。この本格的な味わいを楽しめる機会はそうそうない気もする。いや、マジで個人的にはかなりぶっ刺さったわ……。

ちなみにゼッテリアでは、「ハワイアンフェア」スタートの同日(7月15日)から「ギガサイズドリンク」も期間限定で販売を開始する。その容量はなんとMサイズの約2倍以上! カップそのものは1リットルのビッグサイズで、お値段はすべて550円。セットメニューのドリンクはプラス200円でギガサイズに変更可能となっているようだ。

ドリンクをバーガーと一緒に飲んでいるとガンガンなくなっていくし、そもそも夏はいつも以上に喉が渇く。水分補給が大切な季節、このサービスはめちゃくちゃありがたい! ラインナップはペプシコーラ、ペプシコーラゼロ、メロンソーダ、アイスコーヒー、ゆずレモンソーダ、アイスティーの全6種類。どれもバーガーにぴったりなので、迷わずサイズアップを推奨したい。

今回の「ハワイアンフェア」では他にも、アボカドを贅沢に使った「ハワイアンアボカドえびバーガー」や、旨辛ソースがクセになる「BBQパインチキンバーガー」など、魅力的なラインナップが勢揃いしている。この夏、日本にいながらサクッと南国を感じるべく、ぜひともゼッテリアへ寄ってみて!