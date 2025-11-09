8日をもってダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTを脱退したRYOKIこと三山凌輝が9日、自身のXを更新し、脱退についての発表の仕方について言及した。

RYOKIこと三山凌輝

8日、グループの公式サイトで「BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」などと発表。RYOKIも自身のインスタグラムのストーリーズで発表した。

そして、9日にRYOKIは自身のXを更新。「発表の仕方について」と書き出し、「諸々過去の経緯については今は触れませんが、今回の件に関しては、事務所と綿密に状況やタイミング、内容、報告の仕方についてオープンに話し合ったはずでした。双方に悪意のある拡散や誹謗中傷を避けるため、事務所はホームページに情報を掲載し、こちらはSNSにストーリー形式で投稿することとなりました。私たち双方にとって最善の方法を選んだ結果です。この件について質疑応答も行いました」と説明した。

続けて、「また、その上で他のメンバーが謝罪動画を公開することについても、直前に知りました。そのため、当方は予定通りのままの発表形式で報告させて頂きました。ご理解頂けると幸いです」と記した。