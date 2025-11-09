ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、グループを脱退することを発表した。

RYOKIこと三山凌輝

RYOKIは、「この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告いたします」と発表し、「日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告となることをお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて、「活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました。兼ねてから、今後に方向性について話し合いを重ねてまいりましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断いたしました」と脱退理由を説明した。

そして、「なによりこれまでBE:FIRSTとして共に歩んできたメンバーや関係者の方々に心より感謝申し上げます。また、ファンの皆様、及び関係者の皆様には、突然のご報告となることを重ねてお詫び申し上げます」と感謝と謝罪の言葉をつづったRYOKI。

最後に、「今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます。引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいたけますと幸いです」と呼びかけた。