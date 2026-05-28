劇中の威厳ある“鬼平”からは想像しにくい素顔が次々と明かされた――。

松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』のファンイベント「第2回『鬼平犯科帳祭』」が26日・27日の2夜連続で東京・浅草公会堂で開催。幸四郎は観客に向けて突然、「無人日焼けサロンに行ったことはありますか?」と質問したが、果たしてその真意とは。

松本幸四郎

27日、最新作「密告」の上映後に登壇した幸四郎、尾美としのり、本宮泰風、浅利陽介、山田純大、久保田悠来、駒木根葵汰、山田真歩は、今後、時代劇専門チャンネルで「密告」本編の後に放送予定のアフタートーク番組を収録。劇中とは打って変わって和気あいあいな雰囲気で、撮影の裏話などを披露していった。

そんな中、キャストからの質問に観客がYes/Noで回答する企画コーナーを実施。先陣を切った幸四郎は「『鬼平犯科帳祭』が第2回で2日連続ということでもございますので…」と前フリをして、「無人日焼けサロンに行ったことはありますか?」と、1問目とは思えない変化球をぶっ込んだ。

周囲が「なんですか!?」「聞きたいんですか!?」と混乱する中、幸四郎は「実は『鬼平』の撮影のときは(無人日焼けサロンで)焼いてるんです」と、ちゃんと作品と関連した質問であることを強調。

無人日焼けサロンの仕組みについて、幸四郎は「24時間営業なんですけど、中に入ってるスプレーをシュッシュッってかけて、掃除しないといけないんですよ」とルールを明かしながら「気楽でいいなあと思うんです」と利点をアピールしたが、質問への回答結果は、行ったことある人が10人程度にとどまった。

一方で山田真歩が「今は色白が流行ってて、男性も顔パックしてますよね」とトレンドを語ると、本宮は「幸四郎さんのお部屋にご挨拶行った時に、思いっきりパックしてましたよね」と、日焼けもすればお肌の労りも抜かりない幸四郎の一面を暴露。しかし本宮は「誰だろうと思いましたよ。パックしたまま部屋の入口に向かってこなくていいのに(笑)」と困惑したことを振り返っていた。

池波正太郎原作の『鬼平犯科帳』は、火付盗賊改方長官・長谷川平蔵、通称“鬼平”の活躍を描く人気時代劇シリーズ。今回、特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』として、最新作「本所の銕」「密告」の2作品がまとめて上映されることになった。7月10日からTOHOシネマズ日比谷ほかで全国ロードショーされる。