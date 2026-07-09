東武鉄道は9日、東上線の池袋駅と上板橋駅で、生体認証サービス「SAKULaLa」を活用したウォークスルー型顔認証改札のサービスを7月15日から開始すると発表した。同社線において、東上線は宇都宮線に続いて2路線目の顔認証改札利用可能路線となる。

「SAKULaLa」を活用した顔認証改札の利用イメージ

「SAKULaLa」は東武鉄道と日立製作所が共同で取り組む、生体認証を活用した認証サービス。利用者が属性情報と生体情報をあらかじめ登録することで、ICカード・スマートフォン等を用いることなく決済や本人確認などが可能になる。

既存の改札機に顔認証用カメラを追加設置し、改札機と「SAKULaLa」を連携することにより、改札機を交換せずにウォークスルー型顔認証改札へ切り替えられることも大きな特徴。日立の公開型生体認証基盤(PBI)とパナソニックコネクトの顔認証技術を組み合わせることで、顔情報を安全に管理しつつ、スピーディーな顔認証を可能にしたとしている。

既存の改札機を入れ替えることなくウォークスルー型顔認証改札のサービスを導入できる

東武鉄道は2025年11月、東武宇都宮駅から栃木駅まで全12駅で独立型タブレットを用いた顔認証改札を導入。2026年5月に東武宇都宮駅でウォークスルー型顔認証改札機を導入した。これらの先行施策を通して、実際の駅環境におけるシステムの安定性と運用ノウハウを蓄積してきたという。今回、同社最大のターミナルである池袋駅などへサービスを拡大し、顔認証改札の利用可能エリアを首都圏へ広げることとした。

今後は東武アーバンパークライン(野田線)の船橋駅と馬込沢駅へ導入を進めるほか、顔認証とICカードを併用できる改札機の開発なども推進するとしている。