コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は7月9日、東京ゲームショウ2026（TGS2026）の30周年を記念した特別企画として、「30周年アニバーサリーチケット」を7月11日12時から受注販売すると発表した。価格は3,300,000円。一般公開日3日分の1日入場券と、フレーム付き純金メダルセット（K24）が付属する。

30周年アニバーサリーチケット フレーム付き純金メダルセット

同チケットは受注販売の特別チケットで、販売窓口はアソビュー！。国内販売のみとなる。対象日は一般公開日の9月19日、20日、21日の3日間。特典アイテムは入金確認後に順次製造を開始し、2026年12月末までに購入時に登録した住所へ順次届けるという。予定販売数に達し次第、販売を終了する場合がある。なお、注文完了後の購入者都合によるキャンセル・変更には応じられないとしている。

専用フレーム裏面

純金メダルセットには、日本国内で製造された純金（K24／Au999）製の記念メダル全6種類、専用フレーム、保証書を同梱する。メダルには、日本を代表するゲームタイトルIPと「TGS30thロゴ」を刻印。カプコン「ロックマン:デュアル オーバーライド」、コーエーテクモゲームス「信長の野望」、コナミデジタルエンタテインメント「悪魔城ドラキュラ X 月下の夜想曲」、セガ「SONIC THE HEDGEHOG」、バンダイナムコエンターテインメント「ACE COMBAT 8：WINGS OF THEVE」、東京ゲームショウ30thロゴの計6種類を用意する。

純金メダルの製造にはジュエリーブランドのケイ・ウノが協力し、ジュエリー製作で培った精密加工技術を生かしてキャラクターやモチーフを表現したという。

純金メダルの仕様は、サイズが約24.5×24.5mm、厚さが約0.85mm、総重量が約48g（1枚約8g）。専用フレームは約154×322×22mm、総重量は約400g。フレームには購入者名とシリアルナンバーを刻印する。シリアルナンバーはランダムで、番号指定はできない。商品の受け取りには、配送業者が用意する「物品受領証」への署名または捺印が必要で、これをもって引き渡し完了となる。

コナミデジタルエンタテインメント「悪魔城ドラキュラ X 月下の夜想曲」

セガ「SONIC THE HEDGEHOG」

東京ゲームショウ2026は、9月17日から21日まで幕張メッセとTKP東京ベイ幕張ホールで開催される。9月17日と18日はビジネスデイ、9月19日から21日までは一般公開日。来場予定者数は30万人としている。