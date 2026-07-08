コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は7月8日、「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）の来場者向け情報を一斉に発表した。同日、来場者向け公式サイトをオープンしたほか、メインビジュアルの公開、一般公開日の新券種「プレミアムチケット」を含むチケット販売概要、協賛社、公式LINE、公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」第2弾などを明らかにしている。

TGS2026メインビジュアル

TGS2026の来場者向け公式サイトが本日オープンした。公式サイトでは出展社一覧のほか、チケット情報、各種主催者企画などを紹介する。言語は日本語・英語に対応し、新着情報を随時更新するという。

メインビジュアルは、イラストレーターのざしきわらし氏が2年連続で担当。史上初となる5日間開催のTGS2026を表現した作品で、ティザーに登場した女の子がゲームショウで遊びつくす様子を5つのテーマで描いている。ざしきわらし氏は「いろいろな楽しみ方があって本当に素敵なイベントだという雰囲気が、来場者はもちろん、まだ来たことのない人にも伝われば嬉しい」とコメントを寄せた。

一般公開日の各種チケット販売概要も決定した。30周年を迎える今年は新券種「プレミアムチケット」（30,000円）を新設。一般公開日3日間毎日入場できる専用パス付きで、会場内の特別ラウンジ「エナジースポット」の利用や、優先入場、オリジナルグッズの特典が付く。

このほか、優先入場とグッズが付くファストチケット（6,000円）、1日入場券（中学生以上、3,000円）、特別割引チケット（1,500円）を用意する。

プレミアムチケットとファストチケットは7月11日正午から抽選販売を開始し、申込期間は7月15日23時59分まで。7月20日からは先着販売に移行する。1日入場券と特別割引チケットは7月20日から販売開始予定だ。一般公開日は9月19日～21日の3日間で、小学生以下は入場無料となる。

ファストチケット・プレミアムチケットの購入者には特典としてトートバッグとステッカーが付き、デザインカラーは日ごとに異なる。さらに、プレミアムチケット購入者には限定の専用パスも用意される。

プレミアムチケット購入者限定の専用パス

30周年を記念した特別チケット「30周年アニバーサリーチケット」（3,300,000円）も発売する。人気ゲームタイトルのビジュアルを刻印した純金メダルと、一般公開日3日分の1日入場券が付く受注生産の限定チケットで、7月11日正午より受注販売を開始する。国内向け販売窓口はアソビュー！のみとなる。

このほか、ファストチケット付きの宿泊・高速バス込みの国内外パッケージプランを数量限定で販売する。

なお、9月17日・18日はビジネスデイとして設定され、ゲーム業界関係者向けに事前審査制のチケットを販売する。券種はビジネスデイ事前登録（16,500円）、ビジネスデイ・ゴールドパス（44,000円）、ビジネスデイ・ブラックパス（110,000円）の3種類で、販売開始は7月30日を予定している。

TGS2026協賛社発表、公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」第2弾も

協賛社も発表された。特別協賛には「Red Bull」「スズキ」「NURO」「CHARGESPOT」の4社が決定。レッドブルはプラチナスポンサーとして会場でのサンプリングや一般公開日最終日のイベントステージ展開などを予定する。スズキは人気格闘ゲーム『ストリートファイター6』とのコラボバイク「Hayabusa Tuned by JURI」を特別展示。NUROは会場の通信環境をサポートし、CHARGESPOTはモバイルバッテリーのシェアリングサービスを提供する。また、クリエイターラウンジの冠協賛に「Twitch」、スタッフウェアパートナーに「ビームス」が決定している。

東京ゲームショウ公式LINEも本日開設された。チケット販売情報や無料スタンプ配信、イベントステージ情報などをタイムリーに届けるとしている。

公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」の第2弾として、藍井エイルさん、JPさん、最上もがさん、前田佳織里さん、Red Bullアスリートのガチくんさん・ボンちゃんさん、TikTokクリエイターのサイちゃんネルさん・りなてぃさん・みそらくんさん・ゆきドラさん・ぴょんさん、台湾出身のRJさん、ファッションディレクターの李佑群さんの計13名の就任が決定した。

一般公開日には、中学生以下を対象とした入場無料エリア「ファミリーゲームパーク2026」も開催される。会場はTKP東京ベイ幕張ホールで、子ども向けゲームが遊べる「アソビバ！」、ゲーム制作を学べる「マナビバ！」の2ゾーンのほか、キッズステージやキャラクターグリーティングなどを用意する。

TGS2026は9月17日・18日をビジネスデイ、19日～21日を一般公開日として、幕張メッセ（展示ホール1～11、国際会議場）およびTKP東京ベイ幕張ホールで開催される。来場予定者数は30万人。