コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は7月1日、「東京ゲームショウ 2026（TGS2026）」のオフィシャルサポーターに、宮田俊哉さん（Kis-My-Ft2）が決定したと発表した。就任コメント動画と限定インタビュー動画も、同日からTGS公式YouTubeで公開している。

宮田さんは、YouTubeチャンネル「放課後 GAMING LIFE」の開設メンバーとしてゲーム実況を行うなど、アイドルとしての活動にとどまらず、アニメやゲームへの熱量と知識の高さで知られているという。TGS2026では、会期前のプロモーションから会期中のPR活動まで、幅広い活動に参加する予定としている。

インタビューでは、就任について「オフィシャルサポーターを任せていただけてまだ実感が湧かない」と心境を語った。好きなゲームについては、子どもの頃から好きなRPGや育成ジャンルを挙げ、中でも「Pokémon UNITE」を日々プレイしているという。ゲームとの出会いは、小学校低学年の頃に入院した際、祖母が買ってきたゲームボーイと「マリオ」だったと振り返った。

また、父親と「マリオカート」のタイムアタックで記録を競い合った思い出も明かした。休日には「Pokémon UNITE」や「原神」を楽しんでいるとし、Kis-My-Ft2メンバーの玉森さんともゲームを楽しんでいると述べた。TGSが30周年、Kis-My-Ft2が15周年を迎えることについては「改めて『おめでとうございます』と伝えたい」とコメントした。

特別インタビュー

宮田俊哉さんは1988年生まれ、神奈川県出身。Kis-My-Ft2のメンバーとして2011年8月にCDデビューし、ドラマや映画、バラエティ番組、ラジオなど幅広く活動する一方、声優としても多数の作品に出演している。2026年には「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」の応援リーダーを務めた。

TGS2026は、幕張メッセ（展示ホール1～11、国際会議場）およびTKP東京ベイ幕張ホールで開催される。9月17日と18日はビジネスデイ、19日〜21日を一般公開日とし、来場予定者数は30万人。東京ゲームショウは2026年で30周年を迎える。