「ドラマというエンタメの入り口を基にして」――WOWOWの『連続ドラマW 夜の道標 ―ある容疑者を巡る記録―』が、第52回放送文化基金賞のドラマ部門で優秀賞を受賞し、8日、都内ホテルで行われた贈呈式で、WOWOWの小高史織氏が本作の意義を語った。

「非常に繊細な題材の物語」

芦沢央氏の小説が原作の同作は、1996年まで実在した優生保護法をテーマにした作品。殺人事件の裏に隠された真実に迫る本格社会派ミステリーだ。

スピーチに立った企画プロデュースの小高氏は「芦沢先生が小説で真摯(しんし)に向き合われて、昇華されて完成されている作品」と表現。その上で、制作側としては「どのように映像化していくか」に挑んだと振り返った。

また、自身が小説を読んで題材について深く考えるに至ったように、「ドラマというエンタメの入り口を基にして、この題材について深く考えていただくきっかけの一助となることができれば、もっとドラマが広がるのではないか」と考え、さまざまな監修を経て作品制作に臨んだという。

吉岡秀隆らキャスト、森淳一監督に感謝

小高氏は、繊細で難しい役柄に挑んだ主演の吉岡秀隆をはじめとする全キャストに感謝。脚本も手がけた森淳一監督についても、「どこまでこの題材をドラマチックに描いてよいかなど、逐次熟慮しながら精密に演出をいただきました」と明かした。

そして、「本作を受賞したことが、次、創作者としてこの時代にどんな作品を作るかということに向けて、ある種の道標を示してくれたように感じております」と話し、今後への意欲を示した。