びわこビジターズビューローは、2026年に滋賀県内で開催される花火大会・夏祭りの情報を公開した。40回記念を迎える「びわ湖大花火大会」をはじめ、滋賀県内で開催される9つの夏祭りや花火大会を紹介する。

8月6日「第40回記念大会 2026びわ湖大花火大会」

第40回記念大会 2026びわ湖大花火大会

8月6日に開催される「第40回記念大会 2026びわ湖大花火大会」は、「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖 夏の陣」をテーマに実施する。

花火に加え、レーザービームやドローンショーを組み合わせた演出を展開。前半はドローンと花火、レーザーによるショー、後半は滋賀ゆかりの武将や姫君をイメージした花火を打ち上げるほか、「滋賀デスティネーションキャンペーン」を先取りした特別章「癒しがいっぱい、シガリズム。」も実施する。フィナーレでは、金銀の火花が降り注ぐ演出や水中スターマインで40回記念大会を締めくくる。

7月18日「しがらき火まつり2026」

しがらき火まつり2026

7月18日に甲賀市で開催される「しがらき火まつり2026」は、陶器づくりに欠かせない火への感謝と安全を祈る伝統行事。約700本の松明を持った人々が新宮神社から愛宕山山頂の神社まで練り歩き、奉納の締めくくりには花火が打ち上げられる。

7月25日「第54回 聖徳まつり」

第54回 聖徳まつり

7月25日に東近江市で開催される「第54回 聖徳まつり」では、約700人による江州音頭の総踊りを実施。八日市駅前には夜店も並び、総踊りの後には花火が打ち上げられる。

7月28日「みたらし祭 手筒花火神事」

みたらし祭

7月28日に大津市の唐崎神社で開催される「みたらし祭 手筒花火神事」では、祭りのクライマックスとして手筒花火神事を実施。火の粉を浴びながら奉納する勇壮な姿が見どころとなる。

8月1日「湖南市夏まつり2026」

湖南市夏まつり2026

8月1日に湖南市で開催される「湖南市夏まつり2026」では、伝統芸能「湖國十二坊太鼓」のステージや屋台が並ぶほか、約200mにわたるワイド花火が夜空を彩る。

8月3日～5日「多賀大社 万灯祭」

多賀大社 万灯祭

8月3日～5日に開催される「多賀大社 万灯祭」では、全国から奉納された1万灯を超える提灯が境内を幻想的に照らす。花火はないものの、伝統的な灯りの風景を楽しめる。

8月17日「建部大社 納涼船幸祭」

建部大社 納涼船幸祭

8月17日に開催される「建部大社 納涼船幸祭」では、神輿を乗せた御座船が瀬田川を巡行。祭りのクライマックスには瀬田の唐橋周辺から約1,000発の花火が打ち上げられる。

8月22日～25日「ふるさと夏まつり 木之本地蔵大縁日・木之本大花火大会」

ふるさと夏まつり 木之本地蔵大縁日・木之本大花火大会

8月22日～25日に長浜市で開催される「ふるさと夏まつり 木之本地蔵大縁日・木之本大花火大会」では、地蔵坂沿道に露店が並び、最終日に「木之本大花火大会」を実施する。

9月16日～18日「長浜・北びわ湖大花火大会『長浜の陣』」

9月16日～18日に開催される「長浜・北びわ湖大花火大会『長浜の陣』」は、長浜港沖から打ち上げられる花火を、長浜城を背景に楽しめる分散開催型の花火大会となる。