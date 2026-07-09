資さんうどんは7月9日9時から、「冷やし担々うどん」と「冷やしおでん(一部店舗限定)」などの新メニューを発売する。

ピリ辛が食欲をそそる「冷やし担々うどん」

「冷やし担々うどん」(単品823円)は、ごまの風味豊かな「ごまつゆ」にラー油で辛味を加えた冷やし担々スープを、氷水で締めたうどんに合わせた一品。山椒はお好みで。山椒の風味とシビ辛が加わることで、また違った味わいを楽しめる。資さんうどんの代名詞である「ごぼ天」や甘辛のそぼろも味わえる。

冷やし担々うどんにチキンカツをのせた「チキンカツ冷やし担々うどん」(1,043円)はボリューム満点の一杯。チキンカツが2倍の「チキンカツ2倍 冷やし担々うどん」(1,263円)も用意している。

冷やし担々うどんのセット商品として、「冷やし担々うどんと柚子胡椒 鶏天(3個)」(1,153円)、「冷やし担々うどんとヤンニョム鶏天(3個)」(1,153円)も用意している。サクサクの鶏天に特製の柚子胡椒ソースをかけた「柚子胡椒 鶏天」と、旨辛のヤンニョムソースをかけた「ヤンニョム鶏天」。どちらも冷やし担々うどんとの相性抜群で、夏の食欲をかきたてる味わいに仕上げたという。

なお、商品価格は九州・山口・岡山エリア店舗の価格となる。価格は販売地域により異なる。

夏野菜をつかった「冷やしおでん」

一部店舗限定(湯川店・徳吉店・行橋店・陣山店・南里店・春日白水店・古賀店・伊都店)で、冷やしおでんを販売する。おでん出汁がしみ込んだ、彩りも鮮やかな夏野菜の冷やしおでん。「冷やしおでん3種(トマト・オクラ・とうもろこし)」(493円)のほか、単品の「冷やしとうもろこし」「冷やしトマト」も用意した。

トマトが丸ごと入った「冷やしトマトぶっかけうどん」

一部店舗限定(湯川店・徳吉店・行橋店・陣山店・南里店・春日白水店・古賀店・伊都店)で、トマトが丸ごと1つ入った「冷やしトマトぶっかけうどん」(878円～)も販売する。ぶっかけのつゆは「ざるつゆ」「ごまつゆ」から選べる。