「全日本学生遊技連盟(学遊連)」は、学生を中心とした若年層向けのパチンコ・パチスロ大会「PS:JAPAN2026」のエントリーを開始した。

「PS:JAPAN2026」について

「PS:JAPAN」は、全国の大学・大学院・短期大学・専門学校・高等専門学校に通う18歳から24歳の学生を対象にした、パチンコ・パチスロの全国大会。2人〜5人の「チーム戦」として実施され、予選大会は全国各地のホールやオンライン上で、決勝大会は北海道で行われる。優勝チームには大会奨学金として、チーム1名あたり111万円を贈呈される。

今年度の大会は、7月〜8月に各種予選大会、9月に北海道で決勝大会を行う予定。全国の店舗を舞台にした実機による出玉対決のほか、新たにオンラインのアプリ上でどこからでも簡単に参加可能な「特別コラボ予選」の実施も予定されており、より多くの学生が挑戦しやすい大会となった。

■エントリー方法

大会の公式LPからエントリーできる。

■エントリー資格

・2〜5人のチームを構成すること

・チームの代表は、大学・大学院・短期大学・専門学校・高専のいずれかに在籍している、18歳以上の学生が務めること

・チームメンバーは、エントリー時点で18歳以上かつ、2027年3月末時点で24歳以下であれば、学生に限らない

※高等学校在籍者はエントリー不可

■大会詳細

＜競技内容＞

3種類の予選大会が開催され、それぞれの予選大会から勝ち上がった選手が決勝大会へ進出する。

【全国ブロック予選】

日本全国を4つのブロック(北海道、東北・関東・中部、近畿・中国・四国、九州・沖縄)に分け、ブロックごとに好成績を目指す実技競技。パチンコ・パチスロの実機を用いて競技を行い、1時間の出玉対決を実施する。

【東西大型予選】

東西の大型会場で行う実技競技で、会場ごとに成績上位者に決勝進出権が与えられます。全国ブロック予選と同様に、パチンコ・パチスロの実機を用いた出玉対決で順位を決定します。

【特別コラボ予選】

実機シミュレーターが遊べるパチンコ・パチスロアプリ『スロパチスピリット』((C)CommSeed Corporation)と「PS:JAPAN」がコラボするオンラインの予選。アプリ内での成績に応じて決勝進出権が付与される。

※本予選は、無料のシミュレーターアプリを用いて実施するスコア競技であり、参加にあたりアプリ内課金、コイン購入、有料アイテム購入等は不要。また、予選の成績に応じて金銭、景品、換金可能なポイントなどを付与するものではなく、アプリ内の遊技結果を現金、景品、ポイントなどに交換することもできない。

＜参加費＞

無料

※予選大会会場の集合場所までの交通費は自己負担

※決勝大会出場チームには北海道会場までの往復交通費および宿泊費を含めて招待される

＜スケジュール＞

・6月15日(月)～7月17日(金)：エントリー期間

・8月3日(月)～8月28日(金)：予選大会を実施

・9月7日(月)～9月8日(火)：決勝大会を北海道にて開催

そのほか、大会に関する各詳細は公式LPにて。