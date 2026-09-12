山﨑夢羽、MISS MERCYら新進気鋭のアイドル出演、「GIRLS POP JAPAN」開催

次世代を担う新進気鋭のガールズグループ・アーティストが集結するイベント「S Cawaii! presents GIRLS POP JAPAN supported by SBI MUSIC CIRCUS」が10月11日、東京・WARP SHINJUKUで開催される。
同イベントは、SBI MUSIC CIRCUS、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、カルチュア・エンタテインメント グループの3社とファッション＆ビューティ誌『S Cawaii!』とのコラボレーション企画で、自分らしい「カッコいい可愛さ」の追求と、日本のアイドル文化の発展支援を掲げる。ファッション誌のビジュアル面と、フェス制作を手がけてきた各社のノウハウを掛け合わせた内容になるという。
出演は山﨑夢羽、花耶、MISS MERCY、α＋、Suupeasの5組。BEYOOOOONDS卒業後にソロへ転じた山﨑、アニメ主題歌を数多く手がける花耶、10月14日にメジャーデビューを控えるMISS MERCY、今年2月にデビューしたばかりの11人組α＋、翌12日に2周年ワンマンを控えるSuupeas。
チケットは現在発売中。
＜イベント情報＞
S Cawaii! presents GIRLS POP JAPAN supported by SBI MUSIC CIRCUS
2026年10月11日（日）東京・WARP SHINJUKU
開場 15:30 / 開演 16:10 / 終演 19:10 ※予定
出演：山﨑夢羽、花耶、MISS MERCY、α＋、Suupeas
料金：前方エリアチケット 7,500円／一般チケット 3,500円（ともに1ドリンク代500円込）
チケット購入：https://eplus.jp/girlspopjapan/
主催：GIRLS POP JAPAN 実行委員会、株式会社SBI MUSIC CIRCUS、株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ、カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社
イベント公式サイト：https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/girlspopjapan