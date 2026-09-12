ALPHA DRIVE ONEが体現する、外見で判断される世界で自分らしさを守るということ

Mnetのグローバルオーディション番組から誕生し、1ST MINI ALBUM『EUPHORIA』、Prologue Single『No School Tomorrow』と、鮮やかな足取りで歩みを進めてきたK-POPボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE。6月には「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in YOKOHAMA」を開催し、ALLYZ（※ALPHA DRIVE ONEのファン呼称）との距離を縮めながら、ステージに立つ者としての結束と表現力をさらに磨いてきた。

そんな彼らが、2ND MINI ALBUM 《UNBREAKABLE : 少年BEAST》を8月24日にリリースした。傷つき、揺らぎながらも、もう一度前へ進む——衝動と外見だけで誰かを決めつける視線への問いを刻みこんだ一作には、「絶対に自分らしさを手放さない」というメンバーの力強い意志が息づく。

デビューから重ねてきた経験を、彼らはいまどのような成長へと変えているのか。ファンコンサートで得た実感や新作にこめた想いについて語ってもらった。

【写真ギャラリー】ALPHA DRIVE ONE

―6月に開催された「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in YOKOHAMA」は、どのようなツアーになりましたか。

ARNO：絶対に忘れられない美しい思い出になりました。

JUNSEO：初めてのファンコンから大きな会場でステージに立たせていただけて、本当にありがたかったです。

JUNSEO

ARNO：日本でALLYZの皆さんと直接お会いし、同じ空間で一緒にステージを楽しむことができたこと自体、とても特別な経験でした。

ANXIN：近い距離でお会いできたのもあって、一段と大切な時間になったよね。ファンのみなさんの応援をその場で直接感じられたので、より一層特別な思い出として心に残っています。

―本公演を経て、どのようなところが成長したと感じていますか。

SANGWON：コンサートに向き合う姿勢や心構えについて、すごく多くのことを学べたと思っています。

LEO：ステージの上でどうすればもっと自由に楽しめるのか、ファンの皆さんとどのようにコミュニケーションを取るべきか。そして、どうすれば楽しい公演を作れるのか――、メンバーと一緒にたくさん考える機会になりました。

XINLONG：結果として、ステージ上からALLYZとコミュニケーションを取る方法を、たくさん学ぶことができたよね。

SANGWON：ファンの皆さんと一つになって会場を作り上げていくことが、どれほど美しく幸せなことなのかも実感しました。

XINLONG：さまざまなステージを経験する中で緊張に打ち勝つ力も身につきましたし、メンバーと一緒にステージを作り上げていくチームワークも、さらに良くなったと感じています。

XINLONG

SANGWON：ステージ上で予想外の出来事や小さなミスもあったけど、そんな状況でも流れを崩さずに、プロフェッショナルに対応することができたし。

SANGHYEON：練習の過程では大変な時もあったものの、メンバー全員で一緒に乗り越えて、以前よりもグループとして強くなったよね。

LEO：すべてのメンバーが一段階成長できた、かけがえのない経験でした。

SANGHYEON：人としての自分自身も、一回り成長できる機会だったというか。

JUNSEO：とはいえ、こういった大きなステージに立ち続けられるチームになるためには、今以上に成長していかなければならないので。さらにレベルアップしていくALPHA DRIVE ONEの姿を、これからも見守っていただけたら嬉しいです。

―続いて、2ND MINI ALBUM《UNBREAKABLE : 少年BEAST》についても伺わせてください。今作のコンセプトを初めて聞いたとき、どのような印象を持ちましたか。

XINLONG：前作とは明らかに異なる新しい姿をお見せできそうだと思いました。力強い雰囲気の中でも、ALPHA DRIVE ONEならではのカラーをしっかり見せられそうで、期待に胸が高鳴りましたね。

ARNO：僕は真っ先に、砂場で踊るシーンが思い浮かんだんです。なので、実際のミュージックビデオでそのイメージが表現されると知ったときは、とても不思議な感覚でした。

ARNO

―作品が持つ「見た目だけで誰かを決めつける視線に投げかける問いでもある」というメッセージへ挑むにあたり、どのような心持ちでしたか。

SANGWON：最初は「少し重たいテーマに感じるかもしれない」と思いました。でも、僕たちのチームにとっても、自分自身にとっても十分に共感できる物語だという実感もあって。

SANGWON

JUNSEO：誰もが一度は共感できるテーマだからこそ、アルバムを準備する中でも自然と感情移入することができました。実際に僕も「外見だけで簡単に判断される世界の中で、どうすれば自分らしさを守れるのか」ということを普段からよく考えていましたし。

SANGWON：「見た目だけで判断するのではなく、その人の中にある本心や本当の姿まで見つめてほしい」という想いをこめて、できる限り誠実に作品と向き合うことができたと思います。

―タイトル曲である「BORN DIRE」は、どのような楽曲になっていますか。

ANXIN：力強いサウンドとシネマティックなパフォーマンスを通して、僕たちの荒々しく強烈なエネルギーを表現した楽曲です。

SANGHYEON：BEASTの心臓が激しく鼓動する様子を表現した振り付けが、パフォーマンスの大きなポイント。傷つき、揺らぐ瞬間があっても立ち止まらず、再び走り出すBEASTの本能とエネルギーを表現しています。

ANXIN：ステージでもしっかりとエネルギーが伝わるように、表情や動き、パフォーマンス全体の表現をたくさん悩みながら準備しました。

SANGHYEON：こうしたパワフルなエネルギーと、最後まで諦めずに進み続ける姿にこそ、ALPHA DRIVE ONEならではのアイデンティティが最もよく表れていると思います。

SANGHYEON

―大人びた空気感の「Diamond Hour」は、どのような楽曲になっていますか。

JUNSEO：クラシックな感性とトレンディなサウンドが調和したヒップホップR&Bです。

XINLONG：クラシックなメロディにヒップホップビートと温かみのあるベースが加わっているので、二つの魅力を同時に感じられると思います。

JUNSEO：レトロな雰囲気のメロディを活かしながら、僕たちらしい色を加えることを意識したよね。

XINLONG：ヴィンテージな感性を生かしながらも、ALPHA DRIVE ONEならではのトレンディな魅力を見せるというか。

JUNSEO：特に力みすぎず、楽曲が持つ余裕のあるムードや感情を大切にしました。

XINLONG：楽曲のグルーヴをしっかり感じながら、自然に表現することができたと思います。

―「One More Time」は、コンパクトなトラックが印象的ですよね。

SANGWON：ミニマルな構成の中に、重厚なベースと中毒性のあるフックが際立つヒップホップナンバーです。

LEO：楽器やサウンドが多く重ねられた楽曲ではないからこそ、一つひとつの小さな表現がより鮮明に聴こえ、伝わる必要があるという点が難しかったです。

SANGWON：どちらかというか、過度に飾るのではなく、自分たちの自信やヒップな雰囲気を自然に表現することを意識しました。

LEO：ボーカルのトーンや強弱を細かく調整しながら、楽曲の持つグルーヴや自信に満ちた雰囲気を表現できるように集中しましたね。

LEO

―メンバーが初めて作詞に参加した「WELCOME home」は、どのような楽曲になっていますか。

ANXIN：ALLYZへの感謝と真心をこめた1曲です。

LEO：「ファンの皆さんやメンバー同士が、お互いにいつでも安心して帰ってこられる”家”のような存在でありたい」という想いがこめられています。

ANXIN：その気持ちが自然に伝わるよう、心をこめて表現することを何より大切にしました。サビに向かうにつれて感情が大きくなっていく曲なので、高まっていくエネルギーをしっかり感じていただけるよう、特に意識しています。

ANXIN

LEO：作詞をする際には、これまで歩んできた道のりや、ファンの皆さんに伝えたい気持ちをできるだけ素直にこめようとしました。なかでも《終わりのない問いの中で、”僕たち”という答えを見つけた》という歌詞がお気に入りです。

―アルバムタイトルにもなっている、”UNBREAKABLE（壊れない）”な存在でいるためには、どのようなことを意識していますか。

SANGWON：人生で出会うさまざまな瞬間に感謝しながら、一日一日を大切に過ごすことも忘れないようにしています。また、他人と自分を比べるのではなく、自分自身を信じることも意識していますね。うまくいかない時でも簡単には諦めず、もう一度挑戦するように心がけているんです。

ANXIN：僕も思い通りにいかない時があっても、すぐには投げ出さず、「もう一度やってみよう」という気持ちを持つようにしています。どんなに大変な時でも再挑戦する姿勢を失わないことが、僕にとっての”UNBREAKABLE”なんです。

―では、最後に。リスナーには『UNBREAKABLE：少年BEAST』を、どのように受け取ってほしいですか。

JUNSEO：単なる力強いアルバムの1枚ではなく、ALPHA DRIVE ONEの成長過程や、その中にこめられた真心まで感じていただけたら嬉しいです。

LEO：僕たちの物語を通して、このアルバムを聴いてくださる皆さんにも、それぞれの”UNBREAKABLE”を見つけてほしい。つらい時でも簡単に諦めず、もう一度前に進む力を少しでも受け取っていただけたら最高ですね。

JUNSEO：今回のアルバムを準備しながら、音楽を通して誰かに慰めや力を届けることは本当に素晴らしいことだと改めて感じました。僕たちが受け取ったその励ましを、今度は聴いてくださる皆さんにも届けていきたいと思います。

＜リリース情報＞

ALPHA DRIVE ONE

2ND MINI ALBUM《UNBREAKABLE : 少年BEAST》

発売中

特設サイトはこちら：https://special.alphadriveone.jp/unbreakable/

ご購入はこちら：https://ald1.lnk.to/EYY9vk

ダウンロード/ストリーミングはこちら：https://ald1.lnk.to/UNBREAKABLE

=収録曲=

1. BORN DIRE

2. Diamond Hour

3. One More Time

4. Talk to me

5. OMG!

6. Good Life

7. WELCOME home