俳優の南沙良が6日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の大ヒット記念トークショーに天野千尋監督とともに登壇。役作りについて語った。

  • 南沙良

    南沙良

南沙良、「ニューヨーク・アジアン映画祭」ライジング・スター賞を受賞

同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

「ニューヨーク・アジアン映画祭」でのインターナショナルプレミア上映が決定している同作。南は、同映画祭でライジング・スター賞を受賞したことについて「最初はピンとこなかったんですけど、ニューヨークに行けるかもしれないと聞いて。気持ちが高まっています」とコメント。「ニューヨークは2回目なんですけど、前回は時間がなくてどこにも行けなかったので、ほぼはじめてみたいな感じ。でも今回は1日オフがあるので、そのオフで何をしようかと思っていろいろと調べています。『ナイトミュージアム』のロケ地(アメリカ自然史博物館)に行ってみたい」と期待感たっぷりに語った。

今作で母親(篠原ゆき子)と複雑な母娘関係にある未婚の妊婦でキャバ嬢・麻由を演じた南。役柄の母娘の関係性について「わたしの家族とは仲が良いので、特に参考にできるところはなかった」そうで、天野監督から送られた貧困家庭に関するYouTubeのリンクなどを参考に丁寧に役を構築しつつ、「家族の形に正解はないから難しいなと思いながらやっていた」と振り返る。

また、金塊を持って逃げるシーンの撮影中には、突然に雨が降り出し、急遽傘を用意して撮影を続行したことも。

天野監督から「南さん、晴れ女だと聞いていたんですけど……」と言われると、南は「異国では難しいんですよ(笑)!」と反応。続けて、「でも撮影中に一回、雨がやんだタイミングがありましたよね? しっかり晴れ女は発揮できた」と誇らしげに返していた。

「徹夜で泣きながら…」今田美桜、高校時代にチアダンスに挑戦も“涙”した理由とは
真冬の早朝、道で倒れている男性に遭遇…磯村勇斗、人命救助の経験明かす「反応がなくて…」「これはまずいと思った」
1,500年以上続く神社を継ぐことに反発して18歳で上京――現在は神主と芸人の“二足の草鞋”
56歳タレント、子宮体ガン手術時に合併症で脳梗塞を発症　術後は1週間意識戻らず
AIと友だち芸人バラエティ、AI恋愛密着ドキュメンタリー、AI裁判官ドラマ…テレビが描く「AI時代」の現在地
5歳から三味線をはじめ、現在は世界30か国以上で公演　活躍の影には“ステージパパ”の存在
名優の祖父・父を持つ29歳俳優、父の出演作を鑑賞して感想を求められる環境で育つ
1968年にデビューした75歳歌手、のちに夫になった相方が36年前に他界　生前から人気者だったためお墓に意味深長な花束も
野村周平がDMした超大物とは? 「もしかしたら『So cute』って返ってくるかも」
「泣きそうだった」「周りを見たら…」野村周平がロングヘアをバッサリ切った理由とは
「嘘でしょ!」「怖い」キスマイ宮田俊哉の“嘘みたいな本当の話”に共演者も衝撃　玉森裕太が当時の驚きを明かす
「まさか…」誕生日の“0時00分”、意外な人物から着信に驚きと興奮　レインボー・ジャンボたかおが実名告白
関連画像をもっと見る

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会