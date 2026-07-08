俳優の南沙良が6日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の大ヒット記念トークショーに天野千尋監督とともに登壇。役作りについて語った。

南沙良

南沙良、「ニューヨーク・アジアン映画祭」ライジング・スター賞を受賞

同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

「ニューヨーク・アジアン映画祭」でのインターナショナルプレミア上映が決定している同作。南は、同映画祭でライジング・スター賞を受賞したことについて「最初はピンとこなかったんですけど、ニューヨークに行けるかもしれないと聞いて。気持ちが高まっています」とコメント。「ニューヨークは2回目なんですけど、前回は時間がなくてどこにも行けなかったので、ほぼはじめてみたいな感じ。でも今回は1日オフがあるので、そのオフで何をしようかと思っていろいろと調べています。『ナイトミュージアム』のロケ地(アメリカ自然史博物館)に行ってみたい」と期待感たっぷりに語った。

今作で母親(篠原ゆき子)と複雑な母娘関係にある未婚の妊婦でキャバ嬢・麻由を演じた南。役柄の母娘の関係性について「わたしの家族とは仲が良いので、特に参考にできるところはなかった」そうで、天野監督から送られた貧困家庭に関するYouTubeのリンクなどを参考に丁寧に役を構築しつつ、「家族の形に正解はないから難しいなと思いながらやっていた」と振り返る。

また、金塊を持って逃げるシーンの撮影中には、突然に雨が降り出し、急遽傘を用意して撮影を続行したことも。

天野監督から「南さん、晴れ女だと聞いていたんですけど……」と言われると、南は「異国では難しいんですよ(笑)!」と反応。続けて、「でも撮影中に一回、雨がやんだタイミングがありましたよね? しっかり晴れ女は発揮できた」と誇らしげに返していた。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会