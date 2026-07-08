クレディセゾンとビザ・ワールドワイド・ジャパンは7月4日、歌い手「Ado」の名を冠した初のクレジットカード「SAISON CARD Digital＜Ado＞」の募集を開始した。

SAISON CARD Digital＜Ado＞

クレディセゾンはこれまで、スポーツや音楽、映画など多様な領域において、スポンサーシップや提携を通じ、挑戦する人やその活動を応援してきた。今回、国内外で世代を超えて高い人気を誇る歌い手Adoと、その活動を応援するファン向けて、決済の先にある新たなファン体験を提供する。

本カードの募集期間は2026年7月4日～ 2028年6月30日。2026年8月中旬以降、順次審査・発行を予定している。

特別な入会特典も

Adoの世界観を取り入れたオリジナルカードデザインに加え、特別な入会特典を用意している。入会から翌月末までにショッピング合計1万円(税込)以上を利用すると、2,000円をキャッシュバック。また、キャンペーン期間中に条件を達成した人の中から抽選で合計700名に、オリジナルデザインのyogibo ネックピローをプレゼントする。

オリジナルゴブラン織りブランケットを発売

また、クレディセゾンは、「Ado STADIUM LIVE 2026 Ao」オリジナルゴブラン織りブランケットを、公式通販サイト「STOREE SAISON」にてセゾンカードVisa会員限定で販売開始した。