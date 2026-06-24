三井住友トラストクラブは6月22日、ダイナースクラブ リワードプログラムの交換賞品として、新たにスポーツメモラビリアの提供を開始すると発表した。

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稀少なスポーツメモラビリアを交換賞品に追加

スポーツメモラビリアとは、世界的なアスリートやレジェンドと称される名選手が実際の試合で使用したアイテムや直筆サイン入りの限定品など、高い稀少性とストーリー性を備えたコレクションアイテムの総称。スポーツファンだけでなく、近年では価値あるコレクションとして高い注目を集めている。

第1弾として、野球史に名を刻むスター選手やレジェンドに関連する稀少なアイテムを限定個数で用意する。

1つ目は、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手の実使用直筆サイン入りボール(2018年使用)。アメリカ最大手のスポーツメモラビリアメーカー「FANATICS」の証明システムにより真正性が保証された世界限定5点のサインボールで、ボールと大谷選手のカードを一緒に収められる専用ケースが付属する。交換に必要なポイント数は8,888,888ポイント。ポイントとカード決済を併用する場合は1,000,000ポイント+800万円(税込)。限定1点での用意となる。

「イチロー 直筆サイン入りユニフォーム 6面インスクリプション入り」は、限定3点用意する。MLB殿堂入りを果たした名選手たちにフォーカスした「クーパーズコレクション」のアイテムで、ルーキーイヤーに使用していたイチロー氏のユニフォームを再現したオーセンティックモデル。ユニフォームには直筆サインに加え、イチロー氏本人による添え書き(インスクリプション)が施されている。交換に必要なポイント数は600,000ポイント。

「イチロー 直筆サイン入りユニフォーム 6面インスクリプション入り」(限定3点)※画像はイメージ

人気映画の稀少なコレクターズアイテムも登場

スポーツ分野にとどまらず、幅広いコレクターのニーズに応えるため、世界的な人気を誇るSF映画「スター・ウォーズ」のコレクションアイテムもリワード交換賞品に加わった。

「スター・ウォーズ クラシック チェスセット」は、エピソード4～6のオリジナル・トリロジーに登場する象徴的なキャラクターたちを、熟練の職人がピューターで精緻に造形。24Kコートで丁寧に仕上げられた、世界限定100台のチェスセット。シリアルナンバーとシリアル証明書が付属する。交換に必要なポイント数は600,000ポイント。限定2点用意する。

「スター・ウォーズ クラシック チェスセット」(限定2点)

「バスト ダース・ベイダー リミテッドエディション」も限定2点用意する。ロイヤルセランゴールが誇るスター・ウォーズコレクションから、ダース・ベイダーの象徴的な姿をピューター特有の精緻な造形美で表現した世界限定300体のピューター製スタチューで、シリアルナンバー入り。シリアル証明書も付属する。交換に必要なポイント数は300,000ポイント。

申し込み条件・方法は、ダイナースクラブ会員向けのパンフレットや会員誌で案内している。