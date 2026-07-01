アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は7月1日、「プラチナ・カード」をリニューアルした。

今回のリニューアルでは、年会費(16万5,000円)を据え置きのまま、トラベル、ダイニングやエンターテインメント関連の特典やサービスを更に強化し、プラチナ・カード会員であることの価値をより一層感じられるような商品強化を行っている。

トラベルの分野では、国内のプレミアムホテルに1泊2名で無料宿泊できるカード継続特典「プレミアム フリー・ステイ・ギフト」(1泊5万円相当)に、年間500万円(税込)以上のカード利用でさらに1泊分が追加され、計2泊の無料宿泊が進呈される。

さらにカード入会特典として、アメリカン・エキスプレス・トラベル オンライン(オンライン旅行予約サービス)で30万円(税込)以上の海外航空券を購入の際に利用できる「エアライン・クレジット(10万円分)」が進呈される。同クレジットは、年間500万円(税込)以上のカード利用で翌年以降のカード継続時にも進呈される。

また、ホテルの上級会員資格がプラチナ・カードの保有で獲得できる「ホテルメンバーシップ」の対象を拡大し、2026年8月からは「オークラ ニッコー ホテルズ One Harmony エクスクルーシィヴメンバー」、秋以降からは「All Accor(オール アコー)ゴールドステータス」が適用される予定だ。

ダイニングの分野では、グローバル・ダイニング・キャッシュバックが20%から50%になる。16ヶ国2,000以上の厳選された対象レストランで、カード利用額の50%が年間 最大4万円まで還元される。

今後、スポーツや芸術、音楽、ダイニングなどのイベントにおいて、エンターテインメントの分野でも特典を拡充する。同カード会員向けの先行申込や、基本カード会員に加えて、家族カード会員からの申込受付も可能とするなど、様々な機会を用意するサービス「Platinum Experiences」を通して、特別な体験を提供していく。今年の4月に新しく登場したプラチナ・カード会員向けのアメックス・エキスペリエンス・アプリでは、各種イベントの最新情報をタイムリーに届ける。

特典やサービスの詳細は公式ウェブサイトで確認できる。