元乃木坂46の樋口日奈が、横山裕主演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』(毎週水曜23:00～)に出演する。今夜放送の第2話から登場し、物語の鍵を握る重要人物を演じる。

樋口日奈

同作は、人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎(横山)と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見える特殊能力を持つ黒井ヒナタ(関水渚)が、猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーに立ち向かうバディサスペンス。

第1話放送後にはSNSで「ゾクゾクする」「テンポ感が良い」「30分があっという間」などの声が上がり、大きな反響を呼んでいる。

そんな中、第2話から新たに加わるのが樋口。近年は俳優として活躍の幅を広げており、今年はドラマ『本命じゃなきゃよかったのに』(MBS)、『いま、どこにいるの? 推しにGPSつけてみた』(テレビ朝日)で主演を務めるなど、存在感を示している。

今回演じる役については、ヒナタに深く関わる女性であること以外、明かされていない。今後の物語において「鍵を握る大切な存在」になるという。

出演にあたり樋口は、原作と脚本を読んだ際の印象について、「このじわじわと広がっていくような臨場感がドラマとして映像になったとき、どんな迫力になるのだろうと、原作・脚本を拝見したときから楽しみでした」とコメント。作品への期待を語った。

また、共演する関水についても言及。「私の演じる役は、関水さん演じるヒナタとの撮影が多いです」と明かし、「はつらつとしていながらも、一つの的に狙いを定めると凄まじいエネルギーで進んでいく関水さんの姿は、ヒナタそのものだなと側で感じました」と絶賛した。

さらに、「物語の鍵を握る大切な存在を演じさせていただけて嬉しいです。どう関わっていくのか、どうぞご期待ください」と視聴者へ呼びかけている。

公開された場面写真では、関水と樋口が穏やかな表情を見せており、ヒナタと深い関係を持つことを予感させる。2人の関係性が、緊張感あふれるサスペンスの中でどのように描かれるのか注目だ。