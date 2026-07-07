俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)のクランクアップ映像が、公開された。

今回公開されたのは、和歌子(有村)がバスの車窓から静かに外を見つめるラストカットの場面写真。平凡な主婦から一転、金の密輸を首謀するまでに変化していく和歌子を大胆に、そして説得力を持って演じきった有村を、行定勲監督は、「有村架純のこれまで見たことのない表情は強烈に心に刻まれ、忘れることができない」と絶賛している。そんな和歌子のどこか憂いを帯びた表情のラストカットからは、彼女の静かな決意が感じられる。

また、公開後にSNSでは、「最後に流れる『ありあまる富』で、この作品は完成した」、「『ありあまる富』が最後のシーンの余韻と合わさりとても良かった」など、エンドロールで流れる椎名林檎が歌う主題歌「ありあまる富」が生み出す余韻に絶賛の声が相次いでおり、主題歌に対して、有村は「椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しで、でも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています。本当に大切にすべき真の価値とは何か、作品と楽曲を合わせて楽しんでいただけると嬉しいです」とコメントしている。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会