電通は6月30日、早稲田大学で特別講義「未来学2026 ～早稲田×電通 未来体質を身につける～」を開催した。

前半のInput Sessionでは電通の社員が登壇し、人の感性を生かした未来の描き方や、AIと人それぞれの役割などを紹介。後半のOutput Sessionでは学生同士が「ワクワクする社会」をテーマに話し合い、未来を構想するワークショップが行われた。

「課題解決」から「未来創造」へ

Input Sessionに先立ち登壇したFuture Creative Center統括プロデューサーの増原誠一氏は、未来共創をテーマに、これからの社会に求められる価値創造について説明した。「早稲田の学生にはどのような価値があるのか」「日本にはどのような可能性があるのか」といった視点から考え、そこから何ができるかを発想することの重要性を説いた。

Future Creative Center統括プロデューサーの増原誠一氏

増原氏はまず、未来そのものを予測することは難しいとした一方で、未来を考えるうえで確度の高い指標の一つとして「人口動態」を挙げた。日本は2004年をピークに人口減少局面へ入り、終戦後から続いた「超成長期」から「超成熟期」へ移行していると説明した。

人口や市場の拡大を前提とした時代とは異なり、超成熟期では新たな価値を創造することが求められるという。こうした時代には、「拡大競争」から「価値共創」へ、「課題解決(マイナスからゼロ)」から「未来創造(ゼロからプラス)」へと発想を転換していくことが重要になると語った。

さらに、「無数の個性、ひとつの生きもの」という考え方も紹介。一人ひとりが自分だけの利益を追うのではなく、それぞれの個性を生かしながら、社会全体をより良くするという志のもとに人が集まることで、新たな価値につながると説明した。

この考え方は、芸術家ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」にも通じるものだという。一人ひとりがやりたいことを追求した結果、それが社会全体を形づくることにつながる」と紹介。個人の活動と社会全体の未来を結び付ける視点の重要性を学生へ伝えた。

AIが予測する未来と、人が創る未来

続いて行われた「Input Session」では、電通社員が取り組む未来づくりの事例について説明した。

データマーケティングに携わる、電通執行役員の貝塚康仁氏は、過去の消費者の意識や行動データを統計的に分析し、企業の意思決定を支援する取り組みを紹介。テレビ広告やSNS、キャンペーンなど、さまざまな施策が売上やブランドに与える影響を分析するほか、東京オリンピックでは施設利用者数を予測し、エレベーター配置など動線の設計にも活用された事例を紹介した。また、大阪・関西万博でも需要予測シミュレーションに取り組んだという。

電通執行役員の貝塚康仁氏

さらに、電通が持つAIマーケティングシステムである「AIマーケットツイン」も紹介。AIペルソナを使い、新商品の反応や市場の変化をシミュレーションし、より精度の高いマーケティングにつなげる取り組みを説明した。

一方で貝塚氏は、「未来は2種類ある」と語った。過去のデータの延長線上にある未来はAIで高い精度で予測できる一方、誰も選んだことのない未来は、人の感性からしか生まれないという。「意思と思いを持って、ゼロからイチを生み出すのは人間」とし、人の感性とAIが持つシミュレーション機能の、それぞれの強みを生かすことの重要性を強調した。

「「超域」という発想で未来の可能性を広げる

続いて登壇したFuture Scenarios Consulting Departmentの志村彰洋氏は、「超域」という言葉を掲げ、未来を考える際には、現在の枠組みにとらわれない発想が重要だと語った。

Future Scenarios Consulting Departmentの志村彰洋氏は、「超域」をテーマに、既存の枠組みにとらわれない未来の考え方を紹介した。

人類はこれまで、地上やデジタルといった限られた領域を中心に発展してきた一方で、今後は宇宙やゲノムなど新たな領域へ挑戦していくことが求められると説明。

その実践例として、宇宙港の開発や、アラブ首長国連邦が進める火星移住構想、健康寿命の延伸を目指すロンジェビティ領域、アレルゲン物質を含まない卵の研究など、未来を見据えたさまざまな取り組みを紹介した。

また、志村氏は、完成された未来像を提示するのではなく、多くの人が自由に関われる「余白」を残すことで、新たなアイデアや仲間が集まり、未来はさらに発展していくと述べた。

最後に、「それは無理だと言われるところを突破してほしい」と学生へ呼びかけ、「アイデアは企画書やプレゼンで終わるものではない。実践し、生きてその未来を確かめてほしい」と語った。

自分自身から未来を描くという視点

未来を考える際には、社会だけでなく自分自身に目を向けることも重要だ。後半セッションの前には、早稲田大学出身で、第1CRP局の福島陽氏が登壇。自身の経験をもとに、「未来」についての考え方を学生へ語った。

福島氏は、未来は遠い先にあるものではなく、「今の自分の足元にある」と説明。例えば「あなたはどんな未来を描きますか？」という問いに対しては、「未来のあなたはどんな人になりますか？」と、自分自身に焦点を当てて考えてみることを提案した。

自身も学生時代にコロナ禍を経験し、学園祭がオンライン開催になるなど、社会や経済による影響を大きく受けたという。一方で、「自分自身は唯一変わらないのではないか」と説明。

また、スティーブ・ジョブズ氏が提唱した「Connecting the Dots」を例に紹介し、学生時代に大切だと感じたことや、人との出会い、経験など、一つひとつは点に過ぎなくても、振り返ったときに線となり、将来につながっていくと語った。

4年間同じキャンパスで学び、多様な先輩や仲間と出会えることも早稲田大学ならではの魅力として挙げ、「早稲田らしさを自分に染み込ませた4年間を過ごしてほしい」「まずは自分が信じているものを自覚し、大切に守り、それを増やしてみてほしい」と学生へ呼びかけた。

学生が描く「ワクワクする社会」の未来像

続いて行われた「Future Creative Session」では、「日本がワクワクする社会になるには？」をテーマに、参加者同士が対話を重ねながら、新たな発想を生み出すセッションが行われた。

学生同士が「日本がワクワクする社会になるには？」をテーマに未来を考える「Future Creative Session」

セッションでは、アイデアを評価するのではなく、お互いの感性を重ね合わせながら新しい発想を生み出すことを重視。参加者はまず「日本がワクワクする社会を阻害しているもの(モヤモヤ)」について意見を出し合い、それぞれの考え方を共有した。

学生からは、「周囲と違うことをすると目立ってしまう同調圧力」「他者と比較して自信を失ってしまうこと」「コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスが重視され、全ての物事に意味を求められること」など、現代社会への率直な意見が挙がった。

Future Creative Sessionでは、自分のアイデアを押し通すのではなく、この場で生まれるアイデアを参加者全員で「みんなで掴む」ことを重視した。

その後、「ワクワクする社会になるには？」という問いに対し、学生からは「成功体験を積み重ねられる社会」「肩書きではなく、その人自身のストーリーが見える社会」「好奇心を満たせる環境」など、学生それぞれが思い描く未来像を発表しあった。

最後に、このセッションの司会を務めた電通の福島崇幸氏は、社会で活躍するまでのプロセスを紹介。「下積期」「成長期」「達成期」の3つのステップを挙げ、それぞれの段階で求められるものは異なるものの、最終的に最も重要なのは「志」だと説明した。大学生の今だからこそ、自分の志をしっかりと見つめることが大切だと学生へ語りかけた。

「未来学」をより多くの学生へ――今後の展望

講義後、電通 取締役 統括執行役員で、電通コーポレートワン代表取締役社長の早田眞氏に、今回取り組みについて話を聞いた。

早田氏によると、この講義はもともとは大学との関係づくりの一環としてスタートした取り組みだという。昨年初めて開催し、今回が2回目。企業向けに半年ほどかけて実施しているFuture Sessionの内容を、学生向けに短時間で体験できるよう再構成した。

一方で、実際に開催したことで新たな気づきもあったそうだ。Future Sessionは企業経営者が戦略を考える場として活用されてきたが、「未来のある学生にこそ適している」と感じたと振り返る。特に学部低学年のうちから未来について考える機会を持ち、その「所作」を身につけることは、学生にとって大きな価値があると話した。

今回は正規授業外にもかかわらず約200人の学生が参加。今後はより多くの学生が参加できる形を目指すとともに、講義だけでなく学生同士が意見を交わすアウトプットの時間もさらに充実させていきたい考えだ。

また、将来的には他大学への展開も視野に入れている。まずは今回の取り組みをさらに発展させながら、未来について考える機会をより多くの学生へ届けていきたいとしている。