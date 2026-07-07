田舎と都会の違いの代表例ともいえる「電車の駅」。長年利用してきた環境との違いに驚きを感じる人も少なくないはず。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、都会と田舎の駅のギャップに関するあるあるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「都会の駅で主人公は何を感じた?」

友人と待ち合わせをするため、都会の駅へ向かった田舎育ちの主人公。

「電車くらい乗れるよ」と余裕で駅へ向かいますが、普段との勝手の違いに思わず足が止まってしまいます。

主人公はどのような行動を取ったでしょうか。

① 改札が多すぎて迷った

② 路線図が複雑すぎてフリーズした

③ 駅ナカが楽しすぎて寄り道しすぎた

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✅田舎の駅と都会の駅の大きな違いはやはり"あれ"……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

こんなところにも都会と田舎の違いが......

進学や就職、旅行などで初めて都会を訪れたとき、「こんなところで戸惑うとは思わなかった」という経験をした人もいるはず。そんな記憶がよみがえるエピソードでした。

▶なお、今回の答えは② 路線図が複雑すぎてフリーズした でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!