大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜宮城県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜宮城県版＞」を発表した。調査は2022年〜2026年(一部2019年〜2021年を追加)に宮城県在住20歳以上の男女14,789名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在居住している街の評価をもとに、住みたい街ランキングは回答者が入力した自治体名・駅名への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜宮城県版＞

住みここち(駅)1位は「長町南」、「杜せきのした」「富沢」が続く

「街の住みここち(駅)ランキング2026＜宮城県版＞」では、長町南が昨年2位から順位を上げて1位となった。2位は杜せきのした、3位は昨年5位から順位を上げた富沢だった。

トップ10では、荒井が昨年11位から5位、利府が昨年23位から8位へ順位を上げてランクインした。利府はトップ10に入った駅の中で唯一、郡部の町に位置する駅となっている。

住みここち(自治体)は富谷市が8年連続1位

「街の住みここち(自治体)ランキング2026＜宮城県版＞」では、富谷市が8年連続で1位となった。2位は2年連続で宮城郡利府町、3位は2年連続で仙台市太白区だった。

富谷市は唯一、偏差値70台の高い評価を得た。「行政サービス」「静かさ治安」「親しみやすさ」「物価家賃」「防災」の5因子で1位となったほか、全ての因子でトップ10入りした。

住みたい街は駅・自治体ともに8年連続トップ

「住みたい街(駅)ランキング2026＜宮城県版＞」では、仙台エリアが8年連続で1位となった。2位は長町、3位は名取だった。

また、「住みたい街(自治体)ランキング2026＜宮城県版＞」では、仙台市青葉区が8年連続で1位となった。2位は仙台市太白区、3位は東京23区だった。トップ5のうち4つを仙台市の行政区が占める結果となった。

住みここち(駅)上位は「賑わい」因子でも高評価

住みここち(駅)ランキングでは、トップ10内の上位駅ほど「賑わい」因子でも高い評価を得る傾向が見られた。

また、「静かさ治安」「賑わい」「防災」では、仙台市青葉区に位置する駅や近接駅が多くランクインした。トップ20内では、ほとんどが仙台市の行政区に位置する駅または近接駅となり、仙台市外では杜せきのした(名取市)、利府(宮城郡利府町)、下馬(多賀城市)の3駅のみがランクインした。11位〜20位では、東北福祉大前が昨年29位から16位へ順位を上げ、トップ20入りした。

TOP20外でも川内エリアや愛子が因子別ランキングで上位

TOP20外の駅では、因子別ランキングでも特徴が見られた。

行政サービスでは川内エリア(仙台市地下鉄東西線)が2位、静かさ治安では川内エリアが1位、小牛田(JR東北本線)が3位となった。また、親しみやすさでは川内エリアが3位、賑わいでは仙台エリア(JR東北本線)が3位にランクインした。

物価家賃では館腰(JR東北本線)が1位、愛子(JR仙山線)が2位、塚目(JR陸羽東線)が3位となった。防災では愛子が1位、国見(JR仙山線)が2位となった。

富谷市は5つの因子で1位、全因子でトップ10入り

「自治体」 因子別順位トピックス

富谷市は「行政サービス」「静かさ治安」「親しみやすさ」「物価家賃」「防災」の5因子で1位となった。

また、「生活利便性」では2位、「賑わい」では3位、「交通利便性」では7位となり、全ての因子でトップ10入りした。特に「静かさ治安」「親しみやすさ」「防災」の3因子では、唯一偏差値70台の高い評価を得た。