7月3日、4日に渋谷にて「世界えだまめ早食い選手権」東京予選が開催された。そもそも「世界えだまめ早食い選手権」とは何なのか? どんな人が参加するのか? 潜入取材レポートをお届けする。

「えだまめ愛」が参加条件!?

「世界えだまめ早食い選手権」は今年9回目を迎えるイベント。主催はながおか農challeプロジェクト実行委員会。主に新潟県の長岡地域で活動している農業者が、広く消費者に対して農業と食の素晴らしさを再認識してもらい消費や周知を促進させることなどを目的としている。2023年からは東京でも予選が開始され、今年で東京予選は4回目となる。参加費は1人3,000円で、例年募集開始と同時に即完売になる超人気イベントだ。東京予選は7月3日と4日に全3回開催し、予選通過者は11日の決勝(新潟県長岡市で開催)に進むことができる。

個人戦は優勝賞金が50,000円、団体戦(3名1組)は優勝賞金が100,000円となっているが、会場の雰囲気的に賞金ではなく「えだまめ愛」が参加の大きなモチベーションになっている人が多い印象。

30代会社員の男性は3年連続で参加しているという。なぜ参加している? の問いには「えだまめ早食いなら、自分でも世界一になれる可能性があると思って」と話す通り、昨年は10位の好成績を記録! 今年は友人3人も誘って参加した。「決勝の11日は全員予定を空けています!」と気合い十分。

親族4人で参加した女性は、「去年参加した父が楽しそうだったので、今年は私も参加しました。勝ち負け関係なく、単純にすごく楽しい大会だと聞いていますし、この予選で食べるえだまめがべらぼうに美味しいらしくて!」と全員で群馬県から参加したという。

参加者は「えだまめカラー」の服や、えだまめアイテムを身に着けている人が多い。オリジナルTシャツを自作した方や、えだまめコスプレ(?)を装備している人も。

「えだまめ早食い」の競技をしていない時間、参加者たちは会場内で提供されている新潟グルメを楽しむことができる。メインはドーンと鎮座する「新潟えだまめ盛」の枝豆。この日提供されたのは長岡市産の「陽恵」という品種のもの。新潟では各家庭でもザルに大盛で食べるのが当たり前で、消費量は全国平均の約3倍だという。枝豆の生産量は全国で新潟県が1位だが、ほとんど県民が食べてしまうため、出荷量は7位という現象が起きているのだそう。

ほかにも新潟グルメが多数用意され、競技前だというのに参加者の長蛇の列が……! この新潟グルメが堪能できるだけでもイベントとして楽しい。

提供された新潟グルメの数々

ご当地食材や郷土料理は大人気だった

しかしやはり「えだまめ早食い選手権」に参加するだけあって、一番人気は枝豆！スタッフが何度も補充するが、どんどん消えていく枝豆。まだ競技は始まっていないのに皆そんなに枝豆食べちゃって大丈夫?

えだまめを落とすとペナルティ……ガチすぎるルールとは

そしていよいよ競技開始! まずはルール説明が行われた。個人戦では参加者1人につき400gのえだまめが配布され、100秒でどのくらい食べることができたかを競う。終了後に400gから食べ残った枝豆の重さと食べた枝豆の殻の重さを差し引いたグラム数で競う。

MCよりルールの確認が行われた

この大会で重視されるのは「えだまめ愛」であることは繰り返し強調される。競技開始前には必ず「いただきます」のポーズを取ることが義務付けられ、えだまめを床に落とすとペナルティ(1粒ごとに5グラム成績から差し引かれる)が課せられる。食べる際には必ずさやを口に運んで食べ、まとめてさやから出して食べる・さやごと食べるなどはNG。あくまでえだまめ愛を持って「綺麗に、早く、美しく」食べることが重要だ。

コツは紙皿になるべく顔を近づけて姿勢を低くすること、そして首を動かさずに食べ続けること。80～100グラム食べることができると優勝の可能性が見えてくるラインだそう。

与えられるえだまめ400グラムはこのくらいの量

筆者が見守った競技は個人戦で、競技は6人ずつ行われた。一心不乱にえだまめを食べ続ける競技参加者に会場からは大きな声援が飛ぶ! 途中MCが「これは、えだまめ早食い選手権"世界大会"です!!」と叫ぶと、会場の盛り上がりは「うお～っ!」と一気に最高潮に達した!

決勝進出者が決定!

各回では競技終了後、すぐに測定を行いその場でそれぞれの参加者の合計グラム数が発表される。お互いがライバルであるにも関わらず、互いの健闘を称えるかのように毎回グラム数の発表の度に大きな拍手が贈られるのが印象的だった。

えだまめ愛を全身で表現しながら競技に挑む参加者も

そしてついにこの回の決勝進出者の発表となった。各回で5名が決勝進出者となることに加え、決定した決勝進出者を除いた全3回分東京予選上位5名が敗者復活として決勝進出が決まる。さらに新潟予選も行われており、それぞれから勝ち進んだ人が7月11日の決勝に進むことができる。

決勝進出者の発表

「えだまめが好き」という共通点だけで集まった人たちが不思議な一体感で盛り上がった「えだまめ早食い選手権」。友達同士や親族での参加はもちろん、1人で参加していた方も。我こそはえだまめ愛が強い! えだまめが好き! という方はぜひ次回の参加を検討してみては?