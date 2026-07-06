ロイヤルコントラクトサービスは7月7日、「てんや」の新業態であるおにぎり天どん専門店「おにどん」の1号店をJR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」内にオープンする。

おにどん

「てんや」のまかないから着想

同店は「天丼にぎりました」を合言葉に、てんやの店舗で働くスタッフの「まかない」から着想を得て誕生した新業態。本ブランドのプロデューサーには、ブルース&ブラザーズの代表であるブルース佐藤氏を迎えた。

てんやで長年培った"美味しく効率的に天ぷらを揚げる仕組み"を活かし、目の前で天ぷらを揚げるライブ感とともに、「揚げたて・握りたて」の新しい形のおにどんをクイックに提供する。

おにどん

おにどんの楽しみ方

揚げたてのおにどんや定番おにぎりを提供

同店では、おにどんスペシャル、おにぎり天どんのほか、定番おにぎりやサイドメニューも提供する。

おにどんスペシャルの天ぷらのせ一例として、「おにどんスペシャル玉子天」(490円)、「おにどんスペシャル海老天」(560円)、「おにどんスペシャル一本穴子天」(580円)などがある。

おにぎり天どんは、「元祖おにどん」(370円)、「いかと紅生姜のおにどん」(320円)、「三種きのこのおにどん」(310円)などをラインアップ。

定番おにぎりは、「ごま昆布」(190円)、「明太子」(250円)、「焼き鮭」(260円)、サイドメニューには、「おにどん豚汁」(290円)、「あおさ汁」(190円)、「どんタレからあげ(2個)」(260円)、「自家製白菜漬け」(130円)を用意する。

オープン記念コラボキャンペーン

オープンを記念して、同フロアに同時オープンするクラフトバーガー専門店「JB's TOKYO」とのコラボキャンペーンを実施する。

7月7日～7月12日の6日間限定で、御茶ノ水のそれぞれの店舗にて商品を購入した人(各店先着30名様)に、おにどんロゴ焼印付きの「JB's TOKYO自家製食パン(半斤)」をプレゼントする。