資さんは5月14日9時、穴子メニューを全国の資さんうどん店舗で発売する。

穴子メニュー

穴子メニューは、毎年初夏の看板メニューとして販売している。今年は、例年と同様の「穴子天ざるうどん」(1,043円)、「穴子天しあわせセット」(988円～)、「穴子天うどん」(988円)に加え、今年は「穴子天重」(1,263円)と「穴子天ぶっかけうどん」(988円)が新たに登場。

初夏～夏にかけて旬を迎える穴子は、身はふっくらとして、旨味がつまっている。同店の穴子天は、皿からはみ出るサイズが特徴。専用の天ぷら粉で淡いキツネ色に揚げており、外はサクサク、中はふわふわの食感。穴子のほんのりとした甘みを感じられる。

「穴子天ざるうどん」は、「穴子1尾・ちくわ天(ミニ)・オクラ・かぼちゃ」の天ぷら盛り合わせと、冷たいざるうどんのセット。

「穴子天しあわせセット」は、"ミニうどん＋ミニ丼"、もしくは"ミニうどん＋ミニ丼＋甘味"のどちらかを選べるセット。

ミニうどんは、「ミニ肉ごぼ天うどん」「ミニ肉ごぼ天ぶっかけうどん」「ミニかしわごぼ天うどん」「ミニかしわごぼ天ぶっかけうどん」のいずれかを選択可能。ミニ丼は「ミニ穴子天丼(穴子1尾・オクラ)」。

甘味を付ける場合は、「ミニぼた餅」「ミニきなこぼた餅」「ミニ黒ごまぼた餅」「ミニ水まんじゅう」「ミニソフトクリーム」「ミニパリパリチョコソフト」から選択可能となっている。

「穴子天うどん」は、「穴子1尾・ちくわ天(ミニ)・オクラ・かぼちゃ」の天ぷら盛り合わせと、温かいうどんのセット。

「穴子天重」は、「穴子1尾・海老2尾・イトヨリ・オクラ・かぼちゃ」の天重。さらに、みそ汁が付く。

「穴子天ぶっかけうどん」は、「穴子1尾・ちくわ天(ミニ)・オクラ・かぼちゃ」のぶっかけうどん。

なお、記載の価格は九州・山口・岡山エリア店舗の価格となり、販売地域や店舗によって価格やラインアップが異なる。また、ざる・ぶっかけは、「ざるつゆ」「ごまつゆ」(＋50円)、「ピリ辛ごまつゆ」(＋100円)から選べる。上記メニューは持ち帰りやそば・細めんへの変更は不可。