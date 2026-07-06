7月に入り、先週までの不安定な天候から一転、今週中盤からは各地で真夏日続出となりそうです。熱中症にならないよう暑熱順化に努めたいこの時期。水分を多く含んだ野菜や、発汗を促すスパイシーなフードを摂るのもおすすめです。

2026年7月の新商品5選まとめ(7月7日〜7月13日)

ファミリーマート2026年7月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。おろし柚子ぽん酢で味わうチキンカツ弁当、中華そばの名店監修のごまだれ冷し中華、内容量600g超えのボリューミーなトマト&ニンニクのパスタ、とろり食感の6個入りたこ焼き、アンナミラーズのブルーベリーチーズケーキの味わいを表現したアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「おろし柚子ぽん酢で食べる！チキンカツ弁当」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※静岡県の一部では取り扱いがありません。

ゆずが香るさっぱりとしたおろしポン酢で食べるジューシーなチキンカツ弁当。なお、静岡県の一部では取り扱いがありません。

「【極旨！冷し麺】萬福監修 とりごま冷し中華（ごまだれ）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

“さっぱり＆がっつり”あなたはどっち派？ - 暑い夏にぴったりの「極旨！冷し麺」シリーズ対象商品。中華そばの名店「萬福」監修商品です。小麦の風味と口あたりの良さが特徴の中華麺に、ごまの風味をきかせたスープを組み合わせました。具材として、鶏チャーシュー、きゅうり、わかめ、白ごまをトッピングしています。

「内容量600gオーバー！ トマトとニンニクのパスタ」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

太麺でボリューム感のあるトマトとにんにくのパスタ。濃厚なトマトソースに、おろしにんにく、フライドガーリックを使用し、濃厚ながらも食べ飽きない味わいが特徴です。

「マヨネーズ盛り！とろーりたこ焼き」(420円)

価格 : 420円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

だしのきいたとろーり食感のたこ焼き6個入り。マヨネーズ、ソース、あおさ粉をトッピングしました。

「井村屋 アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ」(340円)

「井村屋 アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ」(340円)

価格 : 340円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「アンナミラーズ」の人気商品であるブルーベリーチーズケーキの味わいを表現したアイス。シナモン香るクッキークランチ、濃厚なチーズアイス、ブルーベリー果肉入りソースを合わせた贅沢な味わいです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

7月7日発売の新商品は、ゆず香るさっぱりおろしポン酢で味わう「おろし柚子ぽん酢で食べる！チキンカツ弁当」、暑い夏にぴったりの「極旨！冷し麺」シリーズから「【極旨！冷し麺】萬福監修 とりごま冷し中華（ごまだれ）」、濃厚ながらも食べ飽きない味わいの「内容量600gオーバー！ トマトとニンニクのパスタ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また小腹の空いた時に嬉しい、とろりとした食感の「マヨネーズ盛り！とろーりたこ焼き」や、「アンナミラーズ」のブルーベリーチーズケーキの味わいを表現した「井村屋 アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用