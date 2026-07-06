EO Tokyo Centralは2026年6月30日、『経営に関するアンケート調査』の結果を発表した。同調査は2026年6月19日〜22日、全国の経営者1,376名を対象にインターネットで実施した。

経営に関するアンケート調査

全国の経営者1,376名を対象に経営上の悩みについて尋ねたところ、「売上・業績の伸び悩み」や「採用・人材確保」など、事業に関する課題が上位を占めた。 特に20〜40代の経営者では、「売上・業績の伸び悩み」(35.2%)、「採用・人材確保」(30.0%)が上位を占める一方、「自分自身の健康・メンタル」(22.1%)が4位、「経営者としての孤独感・プレッシャー」(21.1%)が5位となり、約5人に1人が事業課題だけでなく自身の心身や精神的負担も経営課題として抱えているという実態が明らかになった。

経営上の悩み

本音で相談できる相手について尋ねたところ、約4人に1人(27.2%)が「本音で相談できる相手はいない」と回答した。 一方で、本音で相談できる相手がいる場合は、「配偶者・家族」(34.4%)の比率が最も多く、「顧問税理士・会計士・弁護士などの士業」(29.7%)、「社外の経営者仲間」(25.1%)を上回る結果となった。

経営者にとって家族が精神的な支えとなる一方で、本音を打ち明けられる相手を持たない人も一定数存在し、孤独を抱えながら経営に向き合う実態がうかがえる。

本音を相談できる相手

経営者団体・コミュニティに求めるものを尋ねたところ、全体では「売上や取引につながる人脈・紹介」「利害関係のない深い信頼関係」「経営に関する実践的な学び」が上位となり、人脈形成だけでなく信頼関係や学びの場としての役割も期待されていることがわかった。

20〜39歳では、「本音で悩みを話せる仲間」(26.6%)をはじめ、「業界・市場の情報収集」「自分自身の人間的な成長」「自分の経験や知見を提供(Give)できる場」などが、いずれも全体を上回る結果となった。若手経営者ほど、人脈形成だけでなく、利害関係を超えて本音で相談できる信頼関係や実践的な学びの場としての役割も期待されていることがうかがえる。

経営者コミュニティに求めるもの

今回の調査では、経営者の悩みは売上や採用といった事業課題にとどまらず、健康・メンタルや孤独感など経営者自身が抱える精神的な負担にも及んでいることが明らかになった。

また、約4人に1人が本音で相談できる相手を持たない一方で、若手経営者ほど「本音で悩みを話せる仲間」を求める傾向も見られた。 こうした結果から、経営者コミュニティには人脈形成や情報交換だけでなく、利害関係を超えて本音で悩みを共有できる信頼関係や、経営者自身を支える場としての役割が、これまで以上に求められていることがうかがえる。