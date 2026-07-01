みずほフィナンシャルグループとUPSIDERホールディングスは6月30日、みずほ銀行が、創業期・成長期の法人向け総合金融サービス「UPSIDER BANK by MIZUHO」の提供を開始したと発表した。

「UPSIDER BANK by MIZUHO」誕生

同サービスは、法人口座を起点に、インターネットバンキング、低廉な振込手数料、法人カード、資金調達、人材・スキルマッチング等を組み合わせ、創業期・成長期企業が事業拡大の過程で直面する課題に対応する法人向け総合金融サービスである。みずほ銀行が長年培ってきた法人取引の知見や顧客基盤に、UPSIDERのテクノロジーやAIを活用したソリューションをかけ合わせることで、利便性やコストに加え、資金調達、業務効率化、人材不足といった成長過程の課題まで一体的にサポートする。

サービスの特徴

同サービスでは、インターネットバンキングの契約料・月額利用料を0円とし、他行宛振込手数料100円(税込)を利用できるほか、最短即日の法人口座開設、UPSIDERが提供するAI与信枠最大10億円の法人カード、オンラインでの資金調達サービス、専門人材とのマッチングサービス等、事業の成長段階に応じてシームレスに利用できる。

開始時点では、法人口座開設、インターネットバンキング、法人カード、オンライン融資等を中心に提供し、その後、さらなる融資サービス、経理・会計関連サービス、各種情報提供サービス等との連携を拡充していく。