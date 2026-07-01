金運を味方につけたいあなたへ──7月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、7月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 天秤座

予想外の出費が重なり、お金と人間関係が交差する月。誰かのために払いすぎていないか、報酬の不均衡など、複雑な思いを抱えるかも。ですが、朗報もあります。長く曖昧にしてきたことに29日の満月が光を当てます。金銭的な境界線を引くことが金運回復の##第一歩です。

★ラッキーアクション

・「感情・家族・守護・根を張る」を司る14日（蟹座新月）には「お金の境界線を引く」ことについて、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・タンブラー・マイボトル

★幸運を引き寄せるヒント

・睡眠負債を抱えているのなら、しっかり解消を。

第11位 牡羊座

アクシデント勃発の兆し。金銭的な幻想が剥がれるとき。「これで稼げると思っていた計画」の見直しを迫られることがあるかもしれません。でも、焦らないで。これは宇宙が仕掛けた棚卸し作業です。「お金の現実」を直視することが、秋以降の金運回復の起点になります。

★ラッキーアクション

・「感情・家族・守護・根を張る」を司る14日（蟹座新月）には「収入の目標額を数字」にして叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・サングラス

★幸運を引き寄せるヒント

・住居費・光熱費・食費の3項目だけ集中して削減する

第10位 蠍座

あなたの直感が研ぎ澄まされるとき。「なんとなく気になっていたこと」を改めて調べ直すことで、幸運に導かれやすい星の配置です。また、表に出ていない情報を拾う能力が高まるため、マネーリテラシーを深める講座・書籍・資格取得など、学びへの出費にツキがあり。

★ラッキーアクション

・「感情・家族・守護・根を張る」を司る14日（蟹座新月）には「隠れた収入源」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・投資・マネーの専門書

★幸運を引き寄せるヒント

・節約は我慢より、使う目的を明確にすることで自然に整っていく模様。

第9位 水瓶座

29日の満月がお金の価値観を揺さぶります。「本当に必要なものにお金を使えているか？」という問いが浮かびやすい月。積み上げるより「不要な出費を手放す」ことが金運の底上げに。変動金利型のローンを抱えている方は、専門家への相談を検討してみるのも得策。

★ラッキーアクション

・「感情・家族・守護・根を張る」を司る14日（蟹座新月）には「価値観を更新」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・風鈴

★幸運を引き寄せるヒント

・サブスク・習い事・保険。「惰性で続けているもの」の解約月と決める。