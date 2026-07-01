SBI証券は7月1日、子ども向け金融教育サイト「金トレ部 こどもプログラム」を公開した。また、8月2日には親子で楽しみながら学べる体験型イベント「夏休み自由研究フェス2026～親子で楽しもう！～」を開催し、オンラインとオフラインの両面から子ども向け金融教育の取り組みを強化する。

同社は、子どもがお金の役割や使い方を学ぶ機会を創出するとともに、家庭内で金融について話し合うきっかけづくりを目的として今回の取り組みを実施する。

「金トレ部 こどもプログラム」を公開

「金トレ部 こどもプログラム」は、小学生とその保護者を主な対象とした金融教育コンテンツ。絵本のように読み進められるストーリー形式の教材や、おこづかい帳をテーマにした学習コンテンツを掲載し、「お金との向き合い方」や「おこづかいの管理方法」などを親子で楽しく学べる内容としている。

今後は、親子向けセミナーや学校・自治体向け出張授業の案内に加え、お金について学べるゲームコンテンツも順次追加する予定だ。

公開を記念して、公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストしたうえでクイズに回答すると、抽選で1,000人に500円相当のデジタルギフトをプレゼントするキャンペーンも実施する。期間は7月1日から7月14日まで。

キャンペーン概要

キャンペーン名：こどもプログラムスタート記念！Xフォロー＆リポストしてクイズに答えると500円相当が当たるキャンペーン



キャンペーン内容：当社公式Xアカウント「SBI証券 金融教育」をフォロー&投稿をリポストしてクイズに答えると抽選で500円相当のデジタルギフトが当たるキャンペーン。【デジタルギフト券金額】500円分のgiftee Box Select ： 1,000名様



期間：2026年7月1日（水）から2026年7月14日（火）まで



親子向け「夏休み自由研究フェス2026」を開催

8月2日には、東京国際フォーラムで体験型イベント「夏休み自由研究フェス2026～親子で楽しもう！～」を開催する。

会場では、お金について学べるミニセミナーのほか、ぷくっとシールづくり、バウンドボールや貯金箱づくり、オリジナル新聞づくりなど、親子で楽しめる体験コンテンツを用意。SBI証券ブースでは縁日企画を実施するほか、会場内では最大2回参加できるガラガラ抽選会も予定している。

イベント概要

イベント名：夏休み自由研究フェス2026～親子で楽しもう！～



開催日時：2026年8月2日（日）13:00～17:00（予定）



会場：東京国際フォーラム ホールB5



参加費：無料（先着申込制）



申込期限：2026年7月31日12:00まで



SBI証券は今後も、「金融をもっと身近に」をテーマに、オンラインコンテンツの充実とイベント・セミナーの開催を通じて、子どもと保護者が金融について学び、対話する機会を提供していくとしている。