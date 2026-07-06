ブルボンは6月30日から、魚肉を練り込み、たんぱく質を含んだノンフライスナック「おさかなスナックアーモンドミックス」を、期間限定にて全国で販売開始した。
同商品は、魚肉と米粉を練り合わせて焼き上げたサクサク食感のスナックと、香ばしくローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子。魚の風味を豊かに仕上げており、子どもから高齢者まで幅広い世代が食べやすいおいしさが特徴となっている。
1袋21gの食べきりサイズ。価格はオープン。
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