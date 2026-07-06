Houselandは7月4日～8月31日、和歌山県和歌山市の片男波海水浴場に設置される関西最大級の海上アスレチック「AQuaLooP(アクアループ) マリンアドベンチャー和歌山片男波」を、夏季限定でオープンする。

「AQuaLooP」は、大型スライダーやターザンロープ、トランポリンなど30種類を超える遊具を備え、海の上ならではのスリルと爽快感を体験できる夏季限定アクティビティ。今年は、全周20メートルを超える大型ジップラインなどの新遊具が多数追加され、アスレチックエリアが昨年の全周136メートルから200メートルへと大幅にスケールアップし、さらに遊びごたえのある海上アスレチックへと進化した。

トランポリンの様子

利用対象となるのは、6歳以上かつ身長110センチ以上の泳げる人。10歳以下の場合は保護者の同伴が必要となる。利用前の安全講習やライフジャケットの着用など安全対策を徹底しているため、親子連れでも安心して楽しめる。

料金は50分完全入れ替え制で、平日は大人(16歳以上)2,900円、こども(6歳～15歳)1,800円。土日祝日とお盆期間は大人3,300円、こども2,200円。

利用予約は、オフィシャルサイトにて日時指定チケットの事前購入制で受け付けている。