JR大船駅構内に店を構える、大船軒 大船南口店。どの時間も絶えずお客さまが訪れていて、多くの方に愛されているのを感じます。「大船軒 」は、中鯵を使った伝統の名物「鯵の押寿し」が有名ですが、実はサンドイッチを日本で初めて駅弁販売した老舗でもあるんです。今回は、そんな大船軒の魅力をご紹介します。

南改札脇に佇む店舗

JR大船駅 南改札横にあるのが、大船軒 大船南口店です。大船の地で「大船軒」が誕生したのは、明治22年（1889年）に横須賀線が開通したのがキッカケ。当時、大船駅といえば交通の要所でした。そこに目をつけ、「商売に勝機あり」と目論見、明治31年（1898年）に駅弁の販売を開始したのが始まりです。

「大船軒」という名前の由来は、正式には記録が残っていません。ただ、屋台の小さな「軒先」から始まった商売が店舗を構える際に、語呂の良さや伝統的な響きから「〇〇軒」という店名が多く採用されました。「大船軒」という名前には、こうした明治以降の時代背景が影響しているのかもしれません。

縦に細長い店舗には、常時15種類前後の駅弁がズラリと並びます。好みの駅弁を指名買いする方も多く、顔見知りのお客さまもいらっしゃるのだとか。

人気の3種を食べ比べ

中でも、人気なのがこちらの3種。旅の途中で食べるだけでなく、手土産にも重宝していて、まとめて購入する方も。

大船軒は、大船駅が横須賀線の分岐点で鎌倉や三浦半島への観光の入り口だったことや、当時の神奈川県が鯵の漁獲量日本一だったこともあり、大正2年（1913年）に「鯵の押寿し」を商品化しました。その後、「大船軒」のブランドを継承した、JR東日本クロスステーションの岡孝敏さんは「小鯵は、今でも人の手でひとつひとつ丁寧に開いているんですよ」と話します。​

「関東風に握り、関西風に押す」のが同店の押寿司。包丁で切り分ける一般的な押寿司と異なり、一度、鯵と酢飯を握ってから折に詰め、上から押して仕上げています。米を一粒一粒をつぶさず、切らず、大切にすることで、独特の美味しさと食べやすさを実現。大正二年の販売当時の姿そのままに、100年以上経った今でも、創業当時のつくり方が継承されているのです。

同店は、明治32年（1899年）に当時の明治政府の要人・黒田清隆からの薦めを受け、日本で初めて「サンドウィッチ」の駅弁販売を開始。ふんわりパンで鎌倉ハムを挟んだ「大船軒サンドウヰッチ」は話題を呼びました。ちょうどいい塩味で、根強い人気を誇る一品。ボンレスハムサンドとチーズサンドの2種類が入っています。

​「押寿し詰合せ」1,480円（税込）は小鯵・小鯛・銀鮭・海老がひとつに。大船軒の名物「小鯵」と「小鯛」に、寿司ネタで人気の「銀鮭」と「海老」を合わせて、見た目も華やかに仕上げています。どれを購入しようか迷ってしまう人は、お得に大船軒の味を楽しめる「押寿し詰合せ」がおすすめです。

「どれも美味しい」と評判で観光客はもちろん、地元のリピーターも多い大船軒の駅弁シリーズ。旅のお供に、好みの味わいを探してみてはいかがでしょうか。

The post 大船軒 大船南口店（JR大船駅構内改札横） first appeared on 湘南人.