有吉弘行「プロデューサーからクレームが…」猿岩石時代の“ヒッチハイク旅”で番組スタッフに怒られた理由とは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月28日（日）の放送では、「進め！電波少年」（日本テレビ系）内の企画「猿岩石ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」を振り返る場面がありました。

◆“ヒッチハイク旅”ロケ裏話

番組では、ゲスナー（※当番組のリスナーの呼称）から届いた「松田優作さんが『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演した際、タバコを吸いながらトークをしていました。かっこよすぎてシビれました」といったメッセージを紹介。これを受けて、有吉は若手時代を思い返し、「スタジオでタバコを吸うことはなかったけど、ロケ中に吸うことはまだあったよ」と明かします。

また、タバコにまつわるエピソードとして「猿岩石ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」の裏話を語り出し、「初めての海外だったから、（旅前に）カートンで買ってたの。タバコがいっぱいあるから余裕で吸い続けて……ヒッチハイク中も、タバコを吸いながら片手をあげたりしていた（笑）」と告白。このエピソードに松崎も石沢も爆笑します。

最初は、同行していた番組ディレクターからも特に注意されなかったそうですが、「多分、途中でプロデューサーからクレームが入ったんだろうね。ディレクターに『お前らさ、ずっとタバコを吸うのやめてくれねえかな』って怒られて（笑）。『えぇ!? だって俺らは吸いたいし……』みたいな」と振り返ります。

これに対し、石沢が「確かに、タバコを吸いながらヒッチハイクするって、ちょっと余裕がありそうに見えますもんね。必死感がないというか」と正直に語ると、有吉は納得しつつも、「でも、最終的に修行僧みたいになっていくんだ。12kg痩せたし、坊主頭になったりして“頑張っている人たち”みたいな見え方になっていった」と話します。

また、ヒッチハイク旅自体は感動企画としてスタートしたわけではないことを強調し、「最初は視聴者も『なんだあいつら、気に入らねえな』って感じで観ていたんだから……別にタバコを吸ってもいいんだよ」と極論を展開します。そして、改めて「お金もタバコも切れてからが本当に大変だった。でも、カートンでいっぱいあるうちは、“ブハー！”って吸って……凄い時代だったな（笑）」としみじみ語りました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

音声コンテンツプラットフォーム「JFN Pods」ではスペシャル音声も配信中！