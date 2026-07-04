







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は3日（日本時間4日）、サンディエゴ・パドレス戦で投手として6回110球を投じた後、直後に代打が送られた。試合後には右上腕二頭筋に違和感があったことを明かし、球団は慎重な対応を取ったようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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大谷は通訳を介して「予防的な理由だ。最後の打席で上腕二頭筋に少し不安を感じた」と話した。大きな問題を避けるため、大事をとっての早期交代だったようだ。











大谷は先月の試合で途中交代して以降、膝の問題も抱えている。デーブ・ロバーツ監督は今週、「彼の膝が100％だとは思わない。ただ、スイングのメカニクスや今の状態については、バランスが取れている。打席では100％だ」と説明していた。



それでも大谷自身は、今後の試合にも出場できる見込みだと話している。ただし、最終的な判断はロバーツ監督に委ねられる。ロバーツ監督は、大谷を起用しないことも示唆した一方で、チームとして故障を心配しているわけではないとも説明した。



パドレス戦での大谷の途中交代についてカムラス氏は「彼にさらなる問題が生じることは、ドジャースにとって最も避けたい事態だ。しかし、大谷の交代が予防措置だったという事実は、明るい兆しと言える」と言及した。





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