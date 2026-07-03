「もう店を閉めようと思う」「私はここで死ぬまでやる」塙山キャバレーに最大の危機

人生の最期まで、店の灯りを消すわけにはいかない…塙山キャバレーが迎えた最大の危機。存続をかけたママたちの闘いが始まる――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「酒と涙と女たちの歌4～塙山キャバレー 存続の危機～前編」を、5日に放送する。

茨城県日立市の国道沿いに、まるで終戦直後にタイムスリップしたような佇まいの不思議な一角がある。12軒の小さな店が並ぶ「塙山キャバレー」。人生の酸いも甘いも知り尽くしたワケありママたちが店を守り、夜な夜な常連客が集うこの場所は、酒を飲むだけではない。人と人が触れ合い、支え合う、かけがえのない居場所になっている。

2025年、そんな塙山キャバレーに不穏な噂が広がり始めた。新しく店を開いた2店の契約期間が「2028年3月まで」だったことから「他の店も28年3月末で、立ち退きを求められるのではないか」という真偽不明の話が飛び交うようになったのだ。

「もう店を閉めようと思う」「私はここで死ぬまでやる」…ママたちの心も揺れ始める。塙山キャバレーを失うことは、ママたちにとって人生を失うこと。この場所を心のよりどころにしてきた客にとっても、大切な居場所を失うことだった。

この危機に対し、ママたちはコロナ禍以来6年ぶりとなる秋の屋台祭りの開催を決意する。塙山キャバレーの“存在価値”を世の中に示すために、ママたちは一つになって闘い始めた。

そんな中、毎日のように店に通っていた常連客が突如姿を消した。心配したママは自宅へ向かうのだが…。

ナレーションは、岡崎紗絵が担当する。

祭りの準備を始めるママたち

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