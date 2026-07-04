きょう4日に放送されるフジテレビのスポーツバラエティ番組『ジャンクSPORTS』(毎週土曜16:30～)では、「FIFAワールドカップ2026」で大健闘を見せたカーボベルデを特集。英雄GK・ヴォジーニャの母親や、親日国としての意外な一面にも迫る。

浜田大明神にまさかの“浜ちゃんコール”

初出場ながら強豪国スペイン、ウルグアイから歴史的ドローを記録し、決勝トーナメントでは前回王者・アルゼンチンを延長戦まで追い込んだカーボベルデ。番組では、この国を深掘りするため、スタッフを現地へ派遣。街の人々や名所への取材を通じて、世界が注目する小さな国の魅力に迫る。

浜田雅功がジャンクファミリーとともに日本対オランダ戦を観戦していた一方で、スタッフはカーボベルデへ。現地では、強豪スペインとの歴史的スコアレスドローに国中が沸き、お祭り騒ぎだ。

その熱狂の中で、まさかの「浜ちゃんコール」が発生。さらに、番組ゆかりの“浜田大明神”には感謝の声が寄せられるなど、『ジャンクSPORTS』ならではの現地取材が展開される。

また、世界中で話題となっているカーボベルデ代表のGK・ヴォジーニャにも注目。Instagramのフォロワー数が5万人から1600万人超に激増するほど注目を集める英雄の母親を取材する。

現地で息子の晴れ姿を見ることができなかった母親は、その胸中を涙ながらに告白。快進撃の裏にある家族の思いも伝える。

親日国カーボベルデと日本の意外なつながり

さらに、カーボベルデが実は親日国であることも紹介。地元で人気の寿司店やレストランを訪れると、日本との意外なつながりが明らかになる。

マグロ漁業が盛んなカーボベルデでは、巨大マグロの衝撃的な運び方も登場。日本人にもなじみ深いマグロや寿司を通じて、遠く離れたカーボベルデと日本の関係を掘り下げる。

番組では、カーボベルデ代表が強豪国を相手に歴史的ドローを記録した背景にも迫る。現地を取材すると、街一帯がトレーニング場のような環境になっていることが判明。ワールドカップ初出場ながら世界を驚かせた、カーボベルデの強さの秘密が明らかになる。