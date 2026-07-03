SUZUKA「言っちゃって大丈夫!?」新しい学校のリーダーズ、ニューアルバムの匂わせトーク！

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。今回の放送では、7月24日（金）に配信リリースされるニューアルバム『From Tokyo with Love』に関する匂わせトークをお届けしました。SUZUKA：「新しい学校の青春部ツアー2026」のステージ上でも発表させていただきましたが、我々、新しい学校のリーダーズ、ニューアルバムのリリースが決定いたしました！SUZUKA：タイトルは！せーの！全員：『From Tokyo with Love』！

New album out 7/24!

【From Tokyo with Love】🗼



7/10 Lead track"Oi AG!" 先行配信!



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— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) June 23, 2026RIN：こちらのアルバムですが、7月24日（金）に配信リリースとなります！実は前々から準備はしていたから、ようやくこうやってみんなに「あるよ！」ってことが言えて、嬉しい気持ちでございます。皆さんもどんなアルバムになっているか気になっているかもしれませんが、今夜はこちらの授業をお届けしたいと思います！ 「From Tokyo with Love！匂わせトーク」！KANON：匂わせちゃうよ！RIN：言いたい！ でも言えない！ でも言いたい！ そんなニューアルバムに関する匂わせトークをしていこうと思います。じゃ、まずアルバムのタイトルに込めた想いは話せますか？SUZUKA：言える？ 言えない？ 言えるね？ MIZYU様お願いします！MIZYU：我々の原点でありホームタウン、東京から真心を込めてお届けする、そんな意味がこもっております！KANON：そうです！ 言えました！MIZYU：TOKYO FMにぴったりじゃない！SUZUKA：確かに！ From Tokyo with Loveで、ラジオを通して愛を届けるみたいなね。いろんなテーマソングで、私たちのアルバムから全然使っても良いですよ！RIN：よろしくお願いします。じゃあ続いてアルバムのテーマは言えますか？KANON：それは流石にどうだろう？MIZYU：言えます！全員：お願いします！MIZYU：2024年にリリースしました『AG! Calling』というアルバム。そして結成10周年。それを経て、世界各地で体感したエネルギーを胸に、さらなるビッグステージへ羽ばたくために、自分たち自身を問い直し、奮い立たせ、新たな進化の真っ最中の私たちの「四位一体かつ四者四様」の全10曲。全員：10曲〜!?SUZUKA：言っちゃって大丈夫!?MIZYU：言っちゃって良かったのかな？ 各所確認の方を！SUZUKA：大丈夫！ 絶対大丈夫。言っちゃいました、そういうことです！RIN：どんどんワクワクしていると思うんですけど、どんな曲が入っているかっていうのは？KANON：それはちょっと匂わせすぎ？SUZUKA：じゃあ、ちょっと匂わせちゃうよ。さっきMIZYUさんが言った四位一体かつ四者四様！ 良いんじゃない？ 嗅ぎとって？ 特にそれがファンの人たちからしたら、またニューな刺激になるんじゃないかと。MIZYU：そうかもしれないね。SUZUKA：ちょっと、これくらいにしときましょか！RIN：ちなみにちなみに、新曲って？KANON：当たり前に入ります！SUZUKA：アルバムを出すんだから新曲があるに決まってんだろ！MIZYU：本当に入ります。当たり前だから。RIN：やったやった。で、先行シングル「Oi AG!」を7月10日（金）に配信リリースします！KANON：これは確定です。SUZUKA：この「やれるのか？やれないのか？」っていう問いかけは、私自身にでもあるし。ビッグステージに向かうための「まだまだ」っていう気持ちとして、「おいAG、やれるのかい？ やれないのかい？」っていうね。それで、ファンのみんなともライブで一体感を生み出せるようなすごい良い曲が生まれましたね。MIZYU：ちょっと披露しちゃっているんですよね、実はね。LAで初披露させていただいて、日本でもちょくちょく解禁しております。KANON：生で観に来てくれている方はね、多分何回か見たことあるんじゃないかなと思いますね。RIN：ちなみになんですけど「Oi AG!」は今日かけられるのかい？ かけられないのかい？SUZUKA：まだリリースしていないから、かけられないに決まってるでしょ！MIZYU：オンエアできます！“半分”だけ！ 半分だけかけさせてください。KANON：かけられるんですか？ え、良いんですか、お姉さん？MIZYU：リーダーとして承諾します。SUZUKA：半分かけることによって良い点はあるんですか？ リリースはまだ先なんですよ!? 勝手にお届けしたら、ちょっとなんかね。MIZYU：でもTOKYO FMですよ？ From Tokyo with Love」ですよ？「From Tokyo FM with Love」ですよ！？ ここで初解禁したいじゃないですか？全員：確かに！SUZUKA：じゃあ、それでは、先行シングル「Oi AG!」が7月10日（金）に配信リリースされますが、今日スペシャルに！ 半分だけ皆様にお届けします！MIZYU：いや、匂ったかな？KANON：だいぶ匂わせましたよね。SUZUKA：やっぱね、生徒のみんなには特別だから。KANON：楽しみにしていてほしいですね。そしてもう1つ、楽しみにしてほしいことがあります。11月から全国5公演のZeppツアーも決定いたしました！ Zeppですよ！MIZYU：ライブハウスならではの近さだったり、熱量の吹き飛ばし合いと言いますか、密にエネルギーを交換できたら良いなと思います。KANON：5公演あるので、どこに行くんだ!? 楽しみに待っててくれ！MIZYU：待っていてください。

#新しい学校の青春部ツアー 2026

神奈川公演 at KT Zepp Yokohama

Arigato 青春部員!! ☄️✨🪽 pic.twitter.com/wDrRTarcBq

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) June 23, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info