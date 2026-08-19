乃木坂46賀喜遥香 ラジオの生放送にサプライズ登場！パーソナリティも大慌て！アンジー校長「声が枯れたんだけど（笑）」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月13日（木）の放送では、遥香先生が、アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）に内緒で生放送教室に登場！ その模様を紹介します。たんぼ教頭（以下、たんぼ）：毎週木曜日のこの時間は、4組の副担任、乃木坂46の賀喜遥香先生が登場！アンジー校長（以下、アンジー）：令和8年8月8日！“8に愛された女”こと、かっきーはこの日、25歳の誕生日を迎えております！アンジー＆たんぼ：おめでとうございますー！アンジー：誕生日当日は「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」福岡公演をやっていたのよ。たんぼ：そうだそうだ。アンジー：そのことについて詳しく聞きたくない？たんぼ：聞きたい聞きたい！アンジー：乃木坂LOCKS～!BGM：学校のチャイムが鳴るアンジー：かっきー、愛してるよ～！ 愛してるよ～！たんぼ：もう授業が始まりますよ校長……！――ガラガラガラ（ドアが開く音）賀喜：ありがとうございます！アンジー＆たんぼ：うわぁー!!賀喜：お祝いしてくれてありがとうございます（笑）！ こんばんは！アンジー：びっくりした！たんぼ：えぇ何!?アンジー：ちょっと待って、本当に今ちょっと情報が……え!? 生放送教室に今、賀喜遥香先生が登場です！賀喜：来ました！ おじゃまします！アンジー：ちょっと待って、（びっくりして）声が枯れたんだけど（笑）。なんでなんで？賀喜：ちょっと今日（事前収録の）スケジュールの都合がつかなくて、急遽生放送で「乃木坂LOCKS!」をお届けできないかなって。たんぼ：そういうの事前に言っといてくださいよ〜！賀喜：すみません（笑）。アンジー：いやいやありがとう。たんぼ：もう本当にうれしいです。俺、1分前に（賀喜先生の）Instagramをフォローしたばかりですよ。賀喜：えー!? うれしい！アンジー：さっきそれを叱ったところなんですよ。「情報がおせぇ！」って（笑）。たんぼ：Instagramを見ていたら「あ、始めていらっしゃる！」って。画面の向こうで見ていた人が今、目の前に来たわけだから。アンジー：マジで心拍がおかしなことになってる（笑）。すごく気を抜いてた。賀喜：「びっくりしてもらえるかな？」と思って、ずっとあっち（スタジオブースの外）で聞いていました（笑）。アンジー：嘘でしょ～（笑）。やられたわぁ。たんぼ：びっくり！賀喜：なので、少しだけお時間をいただいて、生放送教室から「乃木坂LOCKS!」やらせてもらってもいいですか？アンジー＆たんぼ：もちろんもちろん！賀喜：ありがとうございます！――番組では、ほかにも「乃木坂46 真夏の全国ツアー」福岡公演のエピソードや“25歳の抱負”など、賀喜先生が生放送でいろいろ語りました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info