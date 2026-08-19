乃木坂46賀喜遥香 ラジオの生放送にサプライズ登場！パーソナリティも大慌て！アンジー校長「声が枯れたんだけど（笑）」
乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月13日（木）の放送では、遥香先生が、アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）に内緒で生放送教室に登場！ その模様を紹介します。


（左から）たんぼ教頭、賀喜遥香、アンジー校長


◆賀喜先生が生放送教室にサプライズ登場！

たんぼ教頭（以下、たんぼ）：毎週木曜日のこの時間は、4組の副担任、乃木坂46の賀喜遥香先生が登場！

アンジー校長（以下、アンジー）：令和8年8月8日！“8に愛された女”こと、かっきーはこの日、25歳の誕生日を迎えております！

アンジー＆たんぼ：おめでとうございますー！

アンジー：誕生日当日は「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」福岡公演をやっていたのよ。

たんぼ：そうだそうだ。

アンジー：そのことについて詳しく聞きたくない？

たんぼ：聞きたい聞きたい！

アンジー：乃木坂LOCKS～!

BGM：学校のチャイムが鳴る

アンジー：かっきー、愛してるよ～！ 愛してるよ～！

たんぼ：もう授業が始まりますよ校長……！


スタンバイ中の乃木坂46 賀喜遥香


――ガラガラガラ（ドアが開く音）

賀喜：ありがとうございます！

アンジー＆たんぼ：うわぁー!!

賀喜：お祝いしてくれてありがとうございます（笑）！ こんばんは！

アンジー：びっくりした！

たんぼ：えぇ何!?

アンジー：ちょっと待って、本当に今ちょっと情報が……え!? 生放送教室に今、賀喜遥香先生が登場です！

賀喜：来ました！ おじゃまします！


賀喜先生の登場にびっくりするアンジー校長（手前）とたんぼ教頭（奥）


アンジー：ちょっと待って、（びっくりして）声が枯れたんだけど（笑）。なんでなんで？

賀喜：ちょっと今日（事前収録の）スケジュールの都合がつかなくて、急遽生放送で「乃木坂LOCKS!」をお届けできないかなって。

たんぼ：そういうの事前に言っといてくださいよ〜！

賀喜：すみません（笑）。

アンジー：いやいやありがとう。

たんぼ：もう本当にうれしいです。俺、1分前に（賀喜先生の）Instagramをフォローしたばかりですよ。

賀喜：えー!? うれしい！

アンジー：さっきそれを叱ったところなんですよ。「情報がおせぇ！」って（笑）。

たんぼ：Instagramを見ていたら「あ、始めていらっしゃる！」って。画面の向こうで見ていた人が今、目の前に来たわけだから。

アンジー：マジで心拍がおかしなことになってる（笑）。すごく気を抜いてた。

賀喜：「びっくりしてもらえるかな？」と思って、ずっとあっち（スタジオブースの外）で聞いていました（笑）。

アンジー：嘘でしょ～（笑）。やられたわぁ。

たんぼ：びっくり！

賀喜：なので、少しだけお時間をいただいて、生放送教室から「乃木坂LOCKS!」やらせてもらってもいいですか？

アンジー＆たんぼ：もちろんもちろん！

賀喜：ありがとうございます！

――番組では、ほかにも「乃木坂46 真夏の全国ツアー」福岡公演のエピソードや“25歳の抱負”など、賀喜先生が生放送でいろいろ語りました！


乃木坂46の賀喜遥香



＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info