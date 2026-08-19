売上1.5倍に成長！カインズ 高家社長が明かす「第3の創業」とデジタル戦略の裏側

鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、そしてこれから目指すヴィジョンについて伺っていきます。

今回の放送は、株式会社カインズの代表取締役社長 CEOの高家正行（たかや・まさゆき）さんをゲストに迎え、デジタル戦略を取り入れた「第3の創業」について話を伺いました。

◆カインズが踏み出した「第3の創業」とは

ホームセンター「カインズ」を展開する株式会社カインズの代表取締役社長 CEOの高家さん。創業家以外で初となる社長に抜擢された高家さんは、2019年の就任当時、日本の小売業に強い危機感を抱いていました。

日本では人口が増えず、小売市場の大きな成長も見込みにくい一方で、多くの企業が新規出店によって成長を目指していました。高家さんは「マーケットがほぼ横ばいなのに新しいお店を出せば、みんなで同じパイを取り合うことになる」と考え、「いつか限界が来るだろう」と感じていたといいます。

そこで掲げたのが「第3の創業」です。カインズは1978年に「いせやホームセンター」としてスタートしました。高家さんは、その歴史を3つの時代に分けて捉えます。第1創業期は、日本経済と消費が成長していた時代です。店舗数や売り場を拡大し、大きくなることが成長の原動力となりました。

その後、経済成長が鈍化し、モノが豊かになると、店舗の数や規模を増やすだけでは成長が難しくなります。そこで始まったのが第2創業期です。カインズでしか買えないオリジナル商品の開発に力を入れ、独自のカインズブランドを築いていきました。

そして第3創業では、商品を販売するだけではなく、その先にある暮らしに目を向けます。高家さんは「買って終わりではなくて、暮らしのなかで使ってよかったね、と思ってもらえるような体験を作っていく目的を掲げました」と、その狙いを説明します。

あえて「改革」ではなく「創業」としたのは、社員にも変化の大きさを共有したかったからです。第1創業、第2創業に続く新たな転換点として、「改革よりも、もっと大きな変化、あるいは新しい価値を生み出していこう」という思いを込めています。

◆暮らしの課題に応える新たな店舗づくり

「第3の創業」を掲げたカインズは、新規出店をしばらく控え、その投資をデジタルやITへ振り向けました。高家さんが重視したのは、デジタルの力を「何かを解決するための道具」として活用することでした。

その目的として掲げたのが、「ストレスフリー」「パーソナライズ」「コミュニティ」「エモーショナル」の4つです。買い物の「煩わしさを解消」するストレスフリー、一人ひとりに「あなたのことをちゃんと理解していますよ」と伝えられる関係を築くパーソナライズ。そして、商品を売るだけでなく、その先の暮らしまでを商売と捉えるコミュニティ。さらにお客様に驚きを届けるエモーショナルです。

最初に導入したサービスのひとつが「Find in CAINZ」でした。約1万平方メートルの店舗に約10万点の商品が並ぶカインズでは、「この商品はどこにあるのでしょうか」という声が数多く寄せられていました。そこで、商品名を入力すると、「この通路の何番目の棚に商品があります」と、売り場をマップ上で確認できるサービスを開発しました。

さらに2025年後半には、埼玉県の吉川美南店の外に24時間利用できる無人店舗を設置。「電球が切れてしまった」「この道具がすぐに欲しい」といった、日常の困りごとに応える商品をそろえ、通常の店舗が閉まった後も買い物ができる環境を整えています。

「第3の創業」を始めてから7年。就任前と比べて売上は約1.5倍に伸びました。「小売業の場合、売上はお客様からの評価そのものです。そういう意味では、評価をいただいているのかなと感じております」と手応えを感じているといいます。

企業の10年後については、「想像することはすごく難しい」としながらも、「お客様の暮らしをよくするという軸は変わらない」と語ります。カインズが掲げる「暮らしDIY」を目指す姿勢はそのままに、「実現方法が今とだいぶ違っているとは思います」と、さらなる変化を見据えていました。

＜番組概要＞

番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK

放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM / FM大阪）

パーソナリティ：鷲見玲奈

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/

番組公式Instagram：@alfalink.tfm